Sunrise Resources PLC - Société basée dans le Cheshire, en Angleterre, spécialisée dans les projets de minerais industriels au Nevada - convoque une assemblée générale le 22 novembre pour discuter de la proposition de subdivision des actions de la société. Elle explique qu'étant donné que le prix actuel des actions est inférieur à leur valeur nominale, elle n'est pas en mesure de lever des fonds en émettant de nouvelles actions. Elle propose donc de subdiviser chaque action ordinaire en une nouvelle action ordinaire et une action différée. Cela permettra à la société d'émettre des actions à l'avenir à un prix d'émission supérieur à leur valeur nominale. À l'heure actuelle, la société n'a pas l'intention d'émettre de nouvelles actions. En cas d'approbation, la société demandera l'autorisation de racheter les actions différées.

Thor Energy PLC - Société d'exploration minière basée à Londres, axée sur les États-Unis et l'Australie - annonce que les levés de tomographie par bruit ambiant effectués par Fleet Space Technologies sont maintenant terminés dans le cadre du projet Alford East Copper-REE en Australie-Méridionale. Explique que les modèles préliminaires délimitent clairement les " creux " à faible vitesse et altérés qui contiennent la minéralisation d'oxyde de cuivre, d'or et d'ETR dans la ceinture cuprifère d'Alford. Nicole Galloway Warland, directrice générale, déclare : "Thor est très satisfaite des progrès réalisés par Fleet Space Technologies, avec l'achèvement des levés ANT dans les délais et de manière efficace, et leurs modèles préliminaires définissant les creux à faible vitesse". ajoute-t-il : "Nous sommes impatients de tenir le marché au courant des résultats de la modélisation et de l'interprétation.

Actual Experience PLC - Société de services analytiques basée à Bath, en Angleterre - Nomme Jonathan Dunn et Andrew Sheridan de FRP Advisory Trading Ltd en tant que co-administrateurs de la société. Cette décision fait suite à l'échec des tentatives de financement supplémentaire et à l'absence de reprise des activités. Explique que l'obtention de nouveaux contrats a pris plus de temps que prévu et que les activités ont suivi le scénario de baisse sévère annoncé dans les résultats intermédiaires. Cette situation, ainsi que les coûts supplémentaires liés à l'exploration d'options stratégiques, ont entraîné un épuisement des réserves de trésorerie et, en l'absence de nouveaux financements, la société ne disposerait pas de fonds suffisants pour poursuivre ses activités après la fin novembre. Les tentatives de lever des fonds ou de vendre l'entreprise se sont jusqu'à présent révélées infructueuses. La décision de nommer des administrateurs a donc été prise. Demande de suspension des actions.

Predator Oil & Gas Holdings PLC - Société pétrolière et gazière basée à Jersey et spécialisée dans le Maroc, la Trinité et l'Irlande - Achève l'acquisition de T-Rex Resources Ltd et de 83,8 % de la licence Cory Moruga, sur la côte de la Trinité, auprès de Challenger Energy Group PLC. Confirmation d'une modification des conditions par rapport à celles initialement annoncées. Paiement à CEG d'un million d'USD, plus un million d'USD supplémentaire, qui devait initialement être versé six mois après la conclusion de l'accord. Un montant supplémentaire de 1 million d'USD pourra être versé si Cory Moruga atteint certains objectifs de production à l'avenir. Paul Griffiths, président exécutif, déclare : "Cory Moruga fournira un flux de nouvelles au cours des 12 prochains mois, mais surtout créera l'opportunité d'un flux de trésorerie en 2024 pour se protéger contre les conditions difficiles du marché et le sentiment négatif des investisseurs causé par l'incertitude générée par les conflits régionaux et la baisse des performances économiques mondiales."

Challenger Energy Group indique qu'en plus des liquidités reçues, la finalisation de la transaction aura pour effet d'éteindre divers passifs dans ses comptes relatifs à la licence Cory Moruga, d'un montant d'environ 4,5 millions de dollars. En outre, tous les différends et litiges historiques entre CEG et PRD concernant le projet pilote de récupération assistée du CO2 d'Inniss-Trinity ont été entièrement résolus à l'amiable.

Novacyt SA - Groupe biotechnologique basé à Eastleigh et spécialisé dans le diagnostic clinique - Confirme l'accréditation IVDR conformément aux nouvelles exigences de l'Union européenne en matière de règlement sur le diagnostic in vitro pour son test de génotypage DPYD, qui permet d'identifier les patients cancéreux susceptibles de souffrir d'une réaction grave, et potentiellement mortelle, à une chimiothérapie courante. James McCarthy, directeur général par intérim, déclare : "Ce succès reflète la haute qualité du produit en termes de performance et de sécurité, et fait suite à un examen rigoureux par notre organisme notifié. Le fait que notre produit soit le premier test de détection du déficit en DPD conforme à l'IVDR constitue un avantage commercial évident, d'autant plus que de plus en plus de pays en Europe et ailleurs adoptent cette forme de dépistage comme procédure recommandée avant le traitement par chimiothérapie."

Instem PLC - Fournisseur de services informatiques pour le marché des sciences de la vie basé à Staffordshire, Angleterre - déclare que la condition NSIA relative à l'offre d'Archimed a été remplie après que le Secrétaire d'État a déclaré qu'il ne prendrait pas d'autres mesures en relation avec l'acquisition. L'opération reste soumise à d'autres conditions.

Atlantic Lithium Ltd - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur l'Afrique - Annonce l'ajout de 8 000 mètres de forage ciblant la croissance des ressources au programme 2023 en cours et de nouveaux résultats d'analyse du programme de forage des ressources et métallurgique en cours sur le projet Ewoyaa Lithium au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Ces résultats mettent en évidence les intersections de forage intercalaires et d'extension à haute teneur signalées dans les gisements Ewoyaa Main, Anokyi et Ewoyaa South-2, conçues pour fournir des carottes de forage métallurgiques tout en complétant les ressources et en étendant la minéralisation. Neil Herbert, président exécutif, déclare : "Ce forage planifié, qui portera le programme total à environ 26 500 m de forage intercalaire, d'extension, d'exploration et d'études, fait suite à l'octroi récent du bail minier pour le projet et représente le début d'une escalade dans les efforts d'exploration de la société, qui se poursuivra jusqu'au deuxième trimestre 2024, en se concentrant sur l'augmentation des ressources d'Ewoyaa."

YouGov PLC - Groupe de recherche et d'analyse de données basé à Londres - déclare que Grant Thornton UK LLP a été nommé nouvel auditeur de la société, en remplacement de PricewaterhouseCoopers LLP qui a démissionné. La nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

