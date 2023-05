Actual Experience signe un contrat avec un département du gouvernement britannique

Actual Experience PLC - éditeur de logiciels d'analyse en tant que service, basé dans le Somerset (Angleterre) et spécialisé dans les systèmes de gestion des lieux de travail hybrides - confirme que son contrat avec le gouvernement central britannique, annoncé en mars, s'étend au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Avec son partenaire Vodafone UK, Actual Experience fournira sa nouvelle plateforme de gestion du lieu de travail numérique pour permettre au ministère de mesurer l'expérience humaine de ses employés dans un "environnement de travail hybride de plus en plus complexe".

Dit "cette nouvelle phase passionnante de la relation signale l'engagement du DEFRA à la nouvelle offre d'Actual comme la meilleure plate-forme pour prendre leur lieu de travail numérique au prochain niveau de succès."

Cours actuel de l'action : 0,89 pence, en hausse de 7,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 91 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

