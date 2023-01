La perte d'expérience réelle se réduit ; en discussions avancées avec le gouvernement britannique

(Alliance News) - Actual Experience PLC a déclaré vendredi être en pourparlers contractuels avec un "grand" ministère du gouvernement central britannique, alors que la société de logiciels a annoncé une perte annuelle réduite.

Les actions d'Actual Experience ont bondi de 14% à 1,25 pence à l'ouverture de la bourse de Londres vendredi, mais sont ensuite retombées à 1,10 pence.

Actual Experience est une société de logiciels analytiques en tant que service basée à Somerset, en Angleterre, qui se concentre sur un système hybride de gestion du lieu de travail.

La société a déclaré qu'elle s'attend à ce que les "discussions avancées" avec le ministère du gouvernement britannique soient terminées d'ici le printemps.

Elle est également en discussions avancées avec "deux grandes sociétés de services professionnels", dont l'une devrait se terminer à la fin du printemps et l'autre au cours de l'été.

Actual Experience a ajouté qu'elle travaille en étroite collaboration avec des partenaires de distribution tels que Verizon Communications Inc et Vodafone Group PLC et qu'elle augmente également la taille de son équipe de vente.

La perte avant impôts de l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre a été ramenée de 5,9 millions de livres sterling à 5,5 millions de livres sterling, grâce à la baisse des frais administratifs, qui ont été réduits de 13 %, passant de 6,7 millions de livres sterling à 5,8 millions de livres sterling. Cela a compensé une baisse de 32 % des recettes, qui sont passées de 1,7 million de GBP à 1,2 million de GBP.

Pour l'avenir, la présidente exécutive Kirsten English a déclaré : "Nos efforts se concentrent désormais sur la réalisation de ventes dans le secteur du marché en rapide émergence des outils de gestion du lieu de travail numérique. Les conditions économiques au Royaume-Uni restent incertaines, les cycles de vente sont longs, mais nous avons construit un pipeline solide grâce à nos partenaires et, plus récemment, à nos efforts de 'vente directe'."

