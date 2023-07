Actual Experience plc est une société de gestion de l'expérience humaine basée au Royaume-Uni. La société est principalement engagée dans la fourniture d'analyses hybrides du lieu de travail en tant que service (AaaS) et de services de conseil associés. Ses analyses portent sur l'expérience humaine des services numériques. Elle se concentre sur la collaboration avec les chefs d'entreprise et les organisations centrées sur les personnes afin d'analyser l'expérience humaine du lieu de travail numérique. Son service fournit aux organisations des informations exploitables grâce auxquelles des changements peuvent être apportés à leurs systèmes afin d'optimiser et d'améliorer l'expérience numérique pour les clients et les employés. L'analyse de l'entreprise numérique quantifie l'impact du lieu de travail numérique sur les employés et l'entreprise dans son ensemble et fournit des informations exploitables sur les domaines à améliorer au profit des employés et de l'entreprise. La filiale de l'entreprise, Actual Experience Inc. est engagée dans les services de vente et de marketing.

Secteur Services et conseils en informatique