ACUITY BRANDS, INC. : Goldman Sachs est neutre sur le titre

Acuity Brands, Inc. est une entreprise de technologie industrielle. L'entreprise utilise la technologie pour résoudre les problèmes liés aux espaces et à la lumière. Ses segments comprennent Acuity Brands Lighting et Lighting Controls (ABL) et le Intelligent Spaces Group (ISG). Le portefeuille de solutions d'éclairage d'ABL comprend des éclairages commerciaux, architecturaux et spécialisés, ainsi que des commandes d'éclairage et des composants qui peuvent être combinés pour créer des systèmes intégrés de commande d'éclairage. Elle propose des dispositifs, tels que des luminaires qui utilisent la technologie des diodes électroluminescentes (DEL), conçus pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort pour diverses applications intérieures et extérieures. Lithonia Lighting, Holophane, Peerless, Gotham sont ses marques ABL. ISG propose une plateforme de gestion des bâtiments et des applications adaptées à l'emplacement. Sa plateforme de gestion de bâtiments comprend des produits pour le contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de l'éclairage, des stores et de l'accès aux bâtiments qui permettent une optimisation de bout en bout des systèmes de bâtiments.

Secteur Fournitures de construction et installation