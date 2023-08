Acumen Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans le développement d'une approche de modification de la maladie pour cibler la cause sous-jacente de la maladie d'Alzheimer (AD). La société se concentre sur l'avancement d'un candidat-médicament d'immunothérapie ciblée, l'ACU193, et sur l'établissement de la preuve du mécanisme chez les premiers patients atteints de la MA. L'ACU193 de la société est un anticorps monoclonal humanisé qui cible sélectivement l'oligomère anti-amyloïde bêta (AbOs), a démontré des effets fonctionnels et protecteurs dans des tests in-vitro, et a démontré une sécurité in-vivo et une activité pharmacologique chez de multiples espèces animales, y compris des modèles transgéniques de la MA. L'approche thérapeutique de la société se concentre sur le ciblage des AbOs, qui sont une forme toxique et pathogène d'Ab par rapport aux monomères d'Ab et aux plaques amyloïdes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale