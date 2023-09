Acushnet Holdings Corp. se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à la distribution de produits de golf. Les segments de la société comprennent les balles de golf Titleist, les clubs de golf Titleist, les équipements de golf Titleist et les vêtements de golf FootJoy. Le segment des balles de golf Titleist est engagé dans la conception et la fabrication de balles de golf. Le segment des clubs de golf Titleist conçoit, assemble et vend des clubs de golf (drivers, fairways, hybrides et fers) sous la marque Titleist, des wedges sous la marque Vokey Design et des putters sous la marque Scotty Cameron. Le segment des équipements de golf Titleist comprend les sacs de golf, les couvre-chefs, les gants de golf, les produits de voyage, les couvre-têtes et d'autres accessoires de golf. Le segment des vêtements de golf FootJoy comprend les chaussures de golf, les gants et les vêtements. Les produits de la société comprennent des balles de golf, des clubs de golf, des wedges et des putters, des chaussures de golf, des gants de golf, des équipements de golf, des vêtements d'extérieur et des vêtements de golf et de ski. Elle conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits sous les marques Titleist, FootJoy et KJUS.

Secteur Produits de récréation