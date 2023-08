Acutus Medical, Inc. est une société de gestion des arythmies. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme d'outils destinés aux procédures d'ablation par cathéter pour traiter diverses arythmies. Son portefeuille de produits comprend de nouvelles gaines d'accès, des outils de traversée transseptale, des cathéters de diagnostic et de cartographie, des cathéters d'ablation conventionnels et à force de contact, des consoles et des accessoires de cartographie et d'imagerie, ainsi que des algorithmes et des logiciels de soutien. Le produit phare de la société est son système d'imagerie et de cartographie AcQMap, qui propose une approche révolutionnaire pour cartographier les facteurs de déclenchement et d'entretien des arythmies avec une rapidité et une précision inégalées. Le système AcQMap a été conçu pour améliorer l'efficacité et les résultats des procédures en identifiant rapidement et précisément les cibles d'ablation et en confirmant le succès de l'ablation et la fin de la procédure. Son système AcQMap se compose d'un cathéter AcQMap à usage unique, ainsi que d'une console, d'une station de travail et d'algorithmes logiciels.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés