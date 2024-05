Acuity RM Group PLC - société de gestion des risques basée à Londres, qui fournit des services via sa plateforme logicielle Stream - Acuity Risk Management arm remporte un contrat de trois ans d'une valeur de plus de 500 000 GBP. La totalité de cette somme est payable sur l'exercice en cours. "Ce contrat comprend le renouvellement et la vente de la plateforme logicielle STREAM d'Acuity pour [la gouvernance, le risque et la conformité] ainsi que les services associés à une organisation majeure au sein du gouvernement britannique. Il s'agit de la troisième commande de taille similaire reçue de cette organisation au cours des 12 derniers mois", ajoute l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 4,62 pence, en hausse de 23 % lundi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 47%.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

