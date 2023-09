Acuity RM Group PLC - fournisseur de services de gestion des risques a déclaré que le client - remporte un contrat d'un an d'une valeur de 87 000 GBP pour l'utilisation de sa plate-forme logicielle de gestion des cybermenaces, Stream. Le contrat est conclu avec un client existant. Il indique que d'autres opportunités ont été et sont identifiées au sein de ce client et d'autres clients existants des secteurs privé et public pour d'autres déploiements de Stream.

Angus Forrest, directeur général, déclare : "La dépendance croissante de ce client de premier plan à l'égard de Stream est telle qu'il est probable que d'autres opportunités se présenteront chez ce client et dans des organisations apparentées. Au cours des 12 dernières semaines, l'importance de la cybersécurité dans les secteurs privé et public a été mise en évidence par un nombre croissant d'incidents très médiatisés.

Cours actuel de l'action : 7,75 pence, en hausse de 3,3 % mardi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

