Drumz plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La politique d'investissement de la société consiste à investir principalement, mais pas exclusivement, dans le secteur technologique en Europe. Sa stratégie d'investissement consiste à investir dans des entreprises technologiques et à les acquérir. Les investissements proposés par la société peuvent être réalisés dans des sociétés cotées ou non cotées et être structurés sous forme d'acquisition directe, de coentreprise ou de participation à un projet. La société peut être un investisseur actif ou passif. La société est en train de créer un groupe spécialisé dans les logiciels qui investit dans des entreprises technologiques. Elle se concentre également sur les logiciels spécialisés dans la gestion des risques.

