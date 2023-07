ACV AUCTIONS INC. : Piper Sandler est neutre

ACV Auctions Inc. fournit une place de marché numérique pour les transactions de véhicules en gros et des services de données. La plateforme de la société permet aux concessionnaires et aux partenaires commerciaux d'acheter, de vendre et d'évaluer des véhicules. Elle fournit une place de marché numérique de vente aux enchères en gros pour faciliter les ventes de véhicules d'occasion d'entreprise à entreprise entre vendeurs et concessionnaires. Elle aide les concessionnaires à trouver et à gérer leurs stocks, à fixer le prix de leurs véhicules, à traiter les paiements, à transférer les titres, à financer et à transporter les véhicules. La plateforme de la société comprend une place de marché numérique, des services de données et des données et technologies. Le marché numérique met en relation les acheteurs et les vendeurs de véhicules en gros. Son marché principal facilite les transactions instantanées de véhicules de gros et est accessible sur plusieurs plateformes, notamment les applications mobiles, le Web et directement par l'intégration d'une interface de programmation d'applications (API). Les services de données proposent un aperçu de l'état et de la valeur des véhicules d'occasion pour les transactions.

Secteur Internet