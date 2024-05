ACV Auctions Inc. propose une place de marché numérique dynamique pour les transactions de véhicules en gros et des services de données, qui offrent à ses clients des informations transparentes et précises sur les véhicules. La plateforme de la société s'appuie sur des données et des technologies pour alimenter sa place de marché numérique et ses services de données, permettant à ses concessionnaires et partenaires commerciaux d'acheter, de vendre et d'évaluer des véhicules. Sa plateforme comprend la place de marché numérique, les services de données et les données et technologies. La place de marché numérique met en relation les acheteurs et les vendeurs de véhicules en gros. Les services de données offrent des informations sur l'état et la valeur des véhicules d'occasion pour les transactions effectuées sur la place de marché et en dehors de celle-ci, et aident les concessionnaires, leurs consommateurs finaux et leurs partenaires commerciaux à prendre des décisions plus éclairées pour effectuer des transactions en toute confiance et avec efficacité. Les données et la technologie sont à la base de tout ce que fait l'entreprise et alimentent ses inspections de véhicules, ses rapports d'information complets sur les véhicules, sa place de marché numérique et l'automatisation de ses opérations.

Secteur Internet