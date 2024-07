ACWA Power Co, anciennement International Company for Water and Power Projects, est une société saoudienne de services publics d'électricité et d'eau. La société est engagée dans le développement, la construction, l'acquisition, la production et la vente d'électricité et d'eau dessalée, la location, l'exploitation et la maintenance d'usines de production d'électricité, de dessalement d'eau et de vapeur, ainsi que d'autres activités commerciales connexes. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Dessalement thermique et dessalement d'eau, Énergies renouvelables et Autres. Le dessalement thermique comprend les centrales électriques et les usines de dessalement d'eau qui utilisent des combustibles fossiles pour produire de l'électricité et de l'eau, tandis que le dessalement d'eau est constitué d'usines autonomes de dessalement par osmose inverse. Ses usines comprennent des IPP (Independent Power Plants), des IWPP (Independent Water and Power Plants) et des IWP (Independent Water Plants). Le segment des énergies renouvelables comprend le photovoltaïque, l'énergie solaire concentrée, les centrales éoliennes et l'hydrogène.

Secteur Services multiples aux collectivités