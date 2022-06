Données financières EUR USD CA 2021 100,0 M 106 M - Résultat net 2021 1,39 M 1,47 M - Dette nette 2021 25,6 M 27,0 M - PER 2021 22,3x Rendement 2021 - Capitalisation 52,3 M 55,1 M - VE / CA 2020 0,53x VE / CA 2021 0,57x Nbr Employés - Flottant 27,3% Graphique ADA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christophe Plonévez Chief Executive Officer & Director Nicolas Rousselet Chairman & Director-Investor Relations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ADA 68.87% 55 AVIS BUDGET GROUP, INC. -22.44% 7 766 HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. -28.21% 7 393 LOCALIZA RENT A CAR S.A. -4.91% 7 291 SIXT SE -27.70% 4 793 EUROPCAR MOBILITY GROUP 0.47% 2 682