Ada : Comptes consolidés au 30.06.20

ADA COMPTES CONSOLIDES CONDENSES 30 JUIN 2020 1 SOMMAIRE A - Bilan consolidé en normes françaises....................................................................................... 3 B - Compte de résultat consolidé en normes françaises ................................................................. 4 C - Tableau de flux de trésorerie consolidé en normes françaises .................................................. 5 D - Notes aux comptes consolidés ................................................................................................. 6 1 - Informations relatives à l'entreprise.................................................................................................. 6 2 - Principes comptables et modalités de consolidation .......................................................................... 6 3 - Périmètre de consolidation ............................................................................................................... 6 4 - Notes sur le bilan et compte de résultat ............................................................................................ 6 4.1 - Autres immobilisations incorporelles.................................................................................................................... 6 4.2 - Immobilisations corporelles .................................................................................................................................. 7 4.3 - Créances clients ..................................................................................................................................................... 7 4.4 - Capitaux propres consolidés.................................................................................................................................. 8 4.5 - Emprunts et dettes financières ............................................................................................................................. 8 4.6 - Charges de personnel ............................................................................................................................................ 8 4.7 - Autres produits et charges d'exploitation ............................................................................................................. 9 4.8 - Résultat exceptionnel ............................................................................................................................................ 9 4.9 - Impôts sur le résultat............................................................................................................................................. 9 5 - Engagements .................................................................................................................................... 9 5.1 - Engagements sur locations de véhicules................................................................................................................ 9 5.2 - Cautions bancaires ................................................................................................................................................. 9 6 - Plans d'options et de souscription d'actions ...................................................................................... 9 2 A - Bilan consolidé en normes françaises Actif 30/06/2020 31/12/2019 Ecarts d'acquisition nets 594 627 Immobilisations incorporelles nettes Note 4.1 15 227 14 649 Immobilisations corporelles nettes Note 4.2 3 901 2 701 Immobilisations financières 558 535 Actif immobilisé 20 280 18 512 Stocks et en-cours nets 153 272 Avances et acomptes 10 530 7 856 Créances clients nettes Note 4.3 54 546 43 870 Autres créances d'exploitation 2 684 5 140 Autres débiteurs 14 781 17 185 Comptes de régularisation 1 536 910 Disponibilités 5 746 3 483 Actif circulant 89 976 78 717 Total actif 110 256 97 229 Passif 30/06/2020 31/12/2019 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 24 820 20 513 Résultat de l'exercice 560 4 307 Capitaux Propres part du groupe 29 822 29 262 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux Note 4.4 29 822 29 262 Provisions pour risques et charges 94 94 Emprunts et dettes financières Note 4.5 23 051 22 891 Dettes fournisseurs 28 569 17 650 Autres dettes 24 423 23 776 Comptes de régularisation 4 297 3 556 Dettes 80 340 67 873 Total passif 110 256 97 229 3 B - Compte de résultat consolidé en normes françaises 30/06/2020 30/06/2019 Chiffre d'affaires 42 957 48 497 Autres produits d'exploitation Note 4.7 6 184 6 810 Achats et variations de stocks -1 150 -1 156 Charges externes -33 398 -38 108 Charges de personnel Note 4.6 -2 962 -4 008 Impôts et taxes -717 -1 100 Dotation aux amortissements et provisions -4 375 -2 651 Autres charges d'exploitation Note 4.7 -5 812 -6 049 Résultat d'exploitation 727 2 235 Produits financiers 147 162 Charges financières -108 -99 Résultat financier 39 63 Résultat courant des entreprises intégrées 766 2 298 Produits exceptionnels 794 2 710 Charges exceptionnelles -708 -1 997 Résultat exceptionnel Note 4.8 86 713 Impôts sur les bénéfices Note 4.9 -259 -982 Résultat net des entreprises intégrées 593 2 029 Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition -33 -33 Résultat net de l'ensemble consolidé 560 1 996 Résultat revenant aux minoritaires 0 0 Résultat net part du Groupe 560 1 996 Résultat net par action - de base 0.19€ 0.68€ - dilué 0.19€ 0.68€ 4 C - Tableau de flux de trésorerie consolidé en normes françaises 30/06/2020 30/06/2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Résultat net 560 1 996 Dotations aux amortissements et provisions 1 504 1 552 Reprises aux amortissements et provisions 0 0 Plus et moins-values de cession -268 -882 Impôts différés 54 18 Capacité d'autofinancement 1 850 2 684 Variation des frais financiers -2 6 Variation des stocks 119 -137 Variation des créances clients et comptes rattachés -10 893 -6 759 Variation des dettes fournisseurs 11 506 3 701 Variation des autres créances 2 404 587 Variation des autres dettes -1 128 3 651 Variation des charges et produits constatés d'avance 62 -1 221 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 2 068 -172 Flux net de trésorerie généré par l'activité 3 918 2 512 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Décaissement / acquisitions immos incorporelles -1 953 -2 756 Décaissement / acquisitions immos corporelles -2 949 -1 834 Encaissement / cession d'immos corporelles et incorporelles 3 109 5 801 Décaissement / acquisitions immos financières -39 -31 Encaissement / cession d'immos financières 17 54 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 815 1 234 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0 -2 924 Dividendes versés aux actionnaires minoritaires 0 0 Encaissement provenant des lignes de crédit 49 5 049 Décaissement provenant des lignes de crédit -5 753 -2 024 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 704 101 Variation de trésorerie 3 601 3 847 Trésorerie nette à l'ouverture -1 225 -3 132 Trésorerie nette à la clôture -4 826 715 5 D - Notes aux comptes consolidés condensés Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en milliers d'euros. 1 - Informations relatives à l'entreprise Le groupe ADA est une société anonyme de droit français, immatriculée en France soumise à l'ensemble des textes régissant les sociétés commerciales en France, et en particulier aux dispositions du code de commerce. ADA a été constituée le 5 septembre 1986 et la société expirera le 4 septembre 2085, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Elle a son siège au 22/28 rue Henri Barbusse - 92 110 CLICHY (France) et est cotée à Paris sur Alternext. Le groupe ADA, constitué de la société et de ses filiales (le 'Groupe'), a pour principale activité, le développement et l'animation d'un réseau de franchisés qui exploitent des agences de location de véhicules sous l'enseigne ADA. Les franchisés sont des entrepreneurs indépendants qui gèrent de façon autonome leur activité, tout en respectant la charte de qualité liée au contrat de franchise. Le 14 octobre 2020, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2020 et autorisé la publication des états financiers consolidés du Groupe ADA au 30 juin 2020. Le Groupe fait partie du périmètre consolidé du Groupe Rousselet. 2 - Principes comptables et modalités de consolidation Les comptes consolidés d'ADA SA et de ses filiales (le « Groupe ») du premier semestre 2020 ont été établis selon le règlement n°99- 02 du Comité de Réglementation Comptable. Ils ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour les états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2019. Les principes comptables utilisés pour la préparation des états financiers consolidés semestriels sont identiques à ceux retenus pour la préparation des comptes consolidés au 31 décembre 2019. 3 - Périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation au 30 juin 2020 reste identique à celui au 31 décembre 2019. 4 - Notes sur le bilan et compte de résultat 4.1 - Autres immobilisations incorporelles Les autres immobilisations incorporelles s'analysent ainsi : Montant brut 31/12/2019 Augmentations Diminutions Autres variations 30/06/2020 Marques, Licences 13 984 43 0 1 368 15 395 Droit au bail 202 5 0 0 207 Fonds de commerce 12 368 1 045 677 0 12 736 Avances et acomptes 1 434 859 0 -1 318 975 Total Valeurs brutes 27 988 1 952 677 50 29 313 6 Amortissements/provisions 31/12/2019 Augmentations Diminutions Autres variations 30/06/2020 Marques, Licences 9 644 745 0 0 10 389 Droit au bail 0 0 0 0 0 Fonds de commerce 3 695 205 203 0 3 697 Avances et acomptes 0 0 0 0 0 Total amort/provisions 13 339 950 203 0 14 086 Valeur Nette Comptable 14 649 1 002 474 50 15 227 Les acquisitions du poste « Marques, licences » sont principalement liées au développement du système d'information du réseau d'agences et de la gestion de la flotte. Si le groupe avait adopté la méthode préférentielle du crédit-bail, les immobilisations incorporelles seraient augmentées de 933K€ en valeur brute et 245K€ en VNC. 4.2 - Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles s'analysent ainsi : Montant brut 31/12/2019 Augmentations Diminutions Autres variations 30/06/2020 Véhicules 3 437 3 975 2 584 0 4 828 Autres immo. corporelles 2 518 162 78 0 2 602 Avances et acomptes 50 0 0 -50 0 Total Valeurs brutes 6 005 4 137 2 662 -50 7 430 Amortissements/provisions 31/12/2019 Augmentations Diminutions Autres variations 30/06/2020 Véhicules 2 199 387 255 0 2 331 Autres immo. Corporelles 1 105 124 31 0 1 198 Avances et acomptes 0 0 0 0 0 Total amort/provisions 3 304 511 286 0 3 529 Valeur Nette Comptable 2 701 3 626 2 376 -50 3 901 Si le groupe avait adopté la méthode préférentielle du crédit-bail, les immobilisations corporelles seraient augmentées de 7 745€ en valeur brute et 2 908K€ en VNC. 4.3 - Créances clients Les créances clients brutes s'élèvent à 64 644 K€, et sont provisionnées à hauteur de 10 098 K€, soit des créances nettes de 54 546 K€ au 30/06/2020. 7 4.4 - Capitaux propres consolidés La variation des capitaux propres consolidés s'analyse ainsi : Primes, Capitaux Capitaux réserves et Intérêts propres de Capital propres part résultats minoritaires l'ensemble groupe consolidées consolidé Capitaux propres au 01/01/2020 4 442 24 820 29 262 0 29 262 Dividende distribué 0 0 0 0 0 Résultat 1er semestre 2020 0 560 560 0 560 Capitaux propres au 30/06/2020 4 442 25 380 29 822 0 29 822 Au 30 juin 2020, le nombre d'actions s'élève à 2 922 633 dont 31 577 actions à vote double. 4.5 - Emprunts et dettes financières Les emprunts et dettes financières s'analysent comme suit : Moins d'1 an Entre 1 an et 5 Plus de 5 ans 30/06/2020 31/12/2019 ans Emprunts auprès des établissements de 11 001 1 335 0 12 336 18 009 crédit Dépôts de garantie 142 0 0 142 174 Soldes créditeurs bancaires 10 573 0 0 10 573 4 708 Total 21 716 1 335 0 23 051 22 891 Si le groupe avait adopté la méthode préférentielle du crédit-bail, les dettes financières seraient augmentées de 3 276K€ dont 2 017K€ à moins d'un an. 4.6 - Charges de personnel Les charges de personnel s'analysent ainsi : 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Charges salariales -2 234 -2 838 Charges sociales -728 -1 170 Retraites 0 0 Total -2 962 -4 008 L'évolution de l'effectif moyen s'établit ainsi : 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Cadres 40 52 Agents de maîtrise, employés, ouvriers 52 60 Total 92 112 8 4.7 - Autres produits et charges d'exploitation Les autres produits et charges d'exploitation s'analysent ainsi : 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Gain/perte sur cession de véhicules 276 515 Indemnités d'assurance 4 11 Production immobilisée 100 134 Autres produits/charges -8 101 Total 372 761 4.8 - Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel se décompose principalement comme suit : 1er semestre 1er semestre 2020 2019 Gain/ Perte sur cession d'immobilisations incorporelles 259 682 Gain/perte sur cession d'immobilisations corporelles -17 51 Autres produits exceptionnels 39 61 Autres charges exceptionnelles -195 -81 Total 86 713 4.9 - Impôts sur le résultat Le périmètre d'intégration fiscale au 30 juin 2020 reste identique à celui au 31 décembre 2019. 5 - Engagements 5.1 - Engagements sur locations de véhicules Total 30/06/2020 A moins d'un an De un à cinq ans Total 31/12/2019 Engagements donnés : Paiements sur contrats de location 16 919 12 256 4 663 18 856 simple envers les étab. financiers Engagements reçus : Paiements sur contrats de location 18 623 12 856 5 767 19 836 simple de la part des franchisés 5.2 - Cautions bancaires Au 30 juin 2020, aucune nouvelle caution bancaire n'est à ajouter à la liste des cautions bancaires présentées dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2019. 6 - Plans d'options et de souscription d'actions Aucun nouveau plan d'émission d'option donnant droit à l'achat d'actions et/ou à la souscription d'actions nouvelles de la société n'a été mis en place depuis la clôture au 31 décembre 2019. 9 Attachments Original document

