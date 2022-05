Correction: ADA : Rapport financier annuel - comptes clos au 31.12.21

Ci-joint un rectificatif au rapport financier annuel sur les comptes clos au 31.12.21.

Les rectifications, qui portent sur des erreurs de report, sont les suivantes :

- en p4 des comptes consolidés, dans le tableau « Compte de résultat consolidé », au niveau de la ligne « Achats et variations de stocks », dans la colonne « 31/12/2021 », remplacement du chiffre (375 K€) par celui de : (3 745 K€)

- au niveau de la ligne « Résultat Courant des entreprises intégrées », dans la colonne « 31/12/2021 », remplacement du chiffre : 1 552 K€ par celui de : (3 555 K€)

- en p5 des comptes consolidés, dans le tableau « Tableaux de flux de trésorerie consolidés », au niveau de la ligne « Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement », dans la colonne « 31/12/2021 », remplacement du chiffre de : (25) par celui de : 5.728

- en p3 et p19 des comptes consolidés et en p19 du rapport de gestion, remplacement des références à la « note 4 » par celles à la « note 5 »

Pièce jointe