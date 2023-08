Adacel Technologies Limited est une société basée en Australie qui fournit des solutions de gestion du trafic aérien et des systèmes et services de simulation et de formation au contrôle du trafic aérien. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Systèmes et Services. Le secteur Systèmes comprend la vente de systèmes et de produits logiciels intégrés couvrant la gestion opérationnelle du trafic aérien ainsi que les applications de simulation et de formation. Ce secteur comprend également la vente de matériel et de logiciels. Le secteur Services a pour mission d'assurer la maintenance des logiciels et tous les aspects du soutien des systèmes, des services sur le terrain et des services techniques sur place. Ses clients comprennent des fournisseurs internationaux de services de navigation aérienne (ANSP), des organisations militaires, de défense et de sécurité, des universités et des autorités aéroportuaires. Son système de tour virtuelle de contrôle du trafic aérien (ATC) REVAL fournit une gamme de solutions opérationnelles de tour numérique, allant des services de conseil à la conception, au développement, au déploiement et au soutien du système.

