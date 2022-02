Adagio Therapeutics, Inc. annonce des changements de direction

Adagio Therapeutics, Inc. a annoncé un plan de succession du Directeur Général. L'actuel PDG d'Adagio, Tillman Gerngross, Ph.D., a communiqué au président du conseil d'administration d'Adagio qu'il acceptait en principe de démissionner de son poste de PDG. Après le départ du Dr. Gerngross de la société, le conseil d’administration a l’intention de nommer M. David Hering, M.B.A., qui a occupé le poste de directeur des opérations de la société, comme directeur général intérimaire de la société. Le Dr Gerngross a également accepté de transférer les fonctions de directeur général à M. Hering. M. Hering est un leader expérimenté dans le domaine des sciences de la vie, avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, ayant passé une grande partie de sa carrière à diriger des fonctions au sein de franchises de vaccins dans certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques. Avant de rejoindre Adagio, M. Hering a dirigé la franchise mondiale d'ARNm de Pfizer et a lancé le vaccin COVID-19 en tant que président pour l'Amérique du Nord.