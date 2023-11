Adairs Limited est un détaillant spécialisé omni-canal basé en Australie, qui propose des produits d'ameublement, de mobilier et de décoration pour la maison. La société possède trois marques intégrées verticalement, Adairs, Mocka et Focus on Furniture. Ses marques vendent des produits conçus en interne directement aux clients en Australie et en Nouvelle-Zélande. Adairs est un détaillant omnicanal spécialisé dans l'ameublement de la maison en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une empreinte nationale de magasins de différents formats et un canal en ligne. Mocka est un concepteur et détaillant en ligne de produits pour la maison et l'habitat, intégré verticalement et opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mocka vend ses propres produits dans les catégories du mobilier et de la décoration d'intérieur, des enfants et des bébés. Focus on Furniture ("Focus") est un détaillant omnicanal verticalement intégré de meubles et de literie qui propose des produits par l'intermédiaire de son réseau de magasins en Australie et de son canal en ligne.