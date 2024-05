Adams Diversified Equity Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. Le Fonds est un fonds géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu raisonnable sur les investissements et la possibilité d'une appréciation du capital. Le Fonds est un fonds d'actions américaines à grande capitalisation géré en interne. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions très liquides du Standard and Poor's 500 (S&P 500). Le fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des matières premières (autres que des matières premières physiques), y compris des swaps. Le fonds investit dans divers secteurs, tels que les services de communication, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'énergie, la finance, la santé, l'industrie, l'immobilier, les services publics et les technologies de l'information.