Adams Natural Resources Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement non diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne, spécialisé dans les actions du secteur de l'énergie et des autres ressources naturelles. Les objectifs d'investissement du Fonds sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans les industries du pétrole ou des ressources naturelles ou dans les industries liées, servant et/ou fournissant les industries du pétrole ou des ressources naturelles. Le fonds dispose d'une grande flexibilité pour investir dans des actions de différentes capitalisations et investit principalement dans des actions des secteurs S&P 500 Energy et S&P 500 Materials. Le fonds investit au moins 25 % de ses actifs dans le pétrole et les industries liées au pétrole. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs dans des matières premières liées au pétrole, aux minéraux et aux produits connexes, y compris les swaps. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des biens immobiliers.