Adams accuse réception de la demande de suspension des actions de WANdisco

(Alliance News) - Adams PLC a déclaré jeudi qu'elle prenait note de l'annonce faite par WANdisco PLC plus tôt dans la journée concernant ses demandes de suspension de ses actions.

Adams, la société d'investissement basée sur l'île de Man, détient 85 000 actions de WANdisco, qu'elle a acquises en décembre pour un montant d'environ 592 000 livres sterling.

Plus tôt dans la journée de jeudi, WANdisco a demandé la suspension de la cotation de ses actions sur le marché AIM de Londres, le temps de mener une enquête sur d'éventuelles activités frauduleuses "sophistiquées".

Quelques jours seulement après l'annonce de l'étude d'une éventuelle cotation en bourse aux États-Unis, les analystes ont qualifié cette nouvelle d'"embarras total" qui pourrait entraîner un "désastre financier" pour l'entreprise.

WANdisco, une société spécialisée dans l'activation des données, a expliqué qu'à la suite d'enquêtes menées par son directeur financier et son directeur général, elle avait découvert des "irrégularités potentiellement frauduleuses" dans les bons de commande reçus, ainsi que dans les recettes et les réservations correspondantes.

WANdisco a déclaré que ces irrégularités auront un "impact significatif" sur sa position de trésorerie et conduiront à une "incertitude matérielle" concernant sa position financière globale.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les recettes de 2022 chutent de 63 % et atteignent 9 millions de dollars, et non 24 millions de dollars comme prévu précédemment. En outre, la société a déclaré qu'elle n'avait "aucune confiance" dans les prévisions financières annoncées pour 2022.

WANdisco a déclaré qu'elle ferait d'autres annonces en temps voulu.

Les actions d'Adams étaient stables à 5,00 pence à Londres jeudi après-midi, tandis que les actions de WANdisco étaient stables à 1 324,41 pence.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

