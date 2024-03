Adani Energy Solutions Limited est une société holding basée en Inde. La société est un service public privé qui fournit des solutions énergétiques de bout en bout. Les segments de la société comprennent la transmission, l'activité GTD et le commerce. Le segment Transmission est engagé dans la fourniture de lignes de transmission pour le transport de l'énergie. Le segment GTD Business est engagé dans la production, le transport et la distribution (GTD) d'électricité pour la ville de Mumbai (Mumbai GTD Business) et la distribution de Mundra. Le segment Trading est impliqué dans l'activité de négoce de marchandises. La société possède et exploite diverses lignes de transport et sous-stations de courant alternatif à haute tension de 132 kilovolts (kV), 220kV, 400kV, 765kV et des lignes de transport et sous-stations de courant continu à haute tension de +/- 500kV. Elle dispose d'un portefeuille de plus de 19 700 km de lignes de transmission et d'une capacité de transformation de l'énergie d'environ 46 000 MVA. Ses autres activités comprennent les compteurs intelligents, les solutions de refroidissement et autres.

