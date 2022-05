Adani deviendra le deuxième plus grand cimentier indien grâce à l'accord de 10,5 milliards de dollars avec Holcim.

Le groupe indien Adani a acquis une participation majoritaire dans les activités cimentières de Holcim AG en Inde dans le cadre d'une transaction de 10,5 milliards de dollars, devenant ainsi le deuxième plus grand producteur de ciment du pays, a déclaré Adani Group dans un communiqué dimanche.

Le conglomérat de Gautam Adani, la personne la plus riche d'Asie, a acquis 63,19 % d'Ambuja Cements Ltd et de sa filiale ACC lors d'enchères acharnées avec des entreprises locales.

Ce désinvestissement est la dernière mesure prise par Holcim, qui cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la production de ciment, un processus industriel qui produit des niveaux élevés d'émissions de carbone et qui a donc dissuadé de nombreux investisseurs soucieux de l'environnement.

Ces dernières années, l'entreprise basée en Suisse a accéléré ses efforts pour sortir de la fabrication de ciment à forte intensité de carbone.

Ambuja et ACC ont une capacité combinée pour produire au moins 70 millions de tonnes de ciment par an, ce qui les place en deuxième position derrière UltraTech Cement qui a une capacité de 120 millions de tonnes.

La famille Adani, par le biais d'un véhicule offshore à vocation spéciale, a conclu des accords définitifs pour l'acquisition de la totalité de la participation de Holcim Ltds dans Ambuja et ACC, a déclaré le groupe Adani dans un communiqué.

Holcim a déclaré dans un communiqué qu'il avait signé un accord définitif pour l'acquisition par le groupe Adani des activités de Holcim en Inde, comprenant sa participation dans Ambuja Cement, qui détient une participation de 50,05% dans ACC, ainsi que sa participation directe de 4,48% dans ACC. Holcim recevrait près de 6,4 milliards de dollars pour ces participations.

Le groupe Adani a déclaré qu'il acquerrait davantage d'actions par le biais d'une offre ouverte.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2022, a déclaré Holcim.

L'entreprise phare du groupe Adani, Adani Enterprises Ltd, possède deux filiales de ciment. Adani Cementation Ltd prévoit de construire une installation intégrée dans les États occidentaux du Gujarat et du Maharastra, selon un responsable du groupe Adani.

Ambuja Cement possède 14 cimenteries, employant 4 700 personnes. ACC possède 17 cimenteries et 78 usines de béton prêt à l'emploi et emploie 6 000 personnes.

Des sources officielles ont déclaré que la dernière transaction était le plus gros désinvestissement depuis que Holcim a fusionné avec son rival français Lafarge en 2015.

Depuis lors, l'entreprise a vendu des parties marginales de ses activités afin de se concentrer sur l'Amérique du Nord et l'Europe.

L'année dernière, la société a vendu ses activités au Brésil pour 1,025 milliard de dollars et elle s'est également retirée des Philippines et de l'Indonésie.

(1 $ = 1,0017 franc suisse) (Reportage de Mrinmay Dey à Bengaluru, Rajendra Jadhav, Rupam Jain à Mumbai, John Revill à Zurich ; Montage de Peter Graff et Emelia Sithole-Matarise)