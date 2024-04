Le groupe Adani a commencé la production commerciale de plaquettes et de lingots utilisés pour la fabrication de cellules et de modules solaires dans son usine du Gujarat et vise à produire du polysilicium en 2027/28 pour devenir le premier acteur intégré de l'Inde dans le domaine des énergies renouvelables, a déclaré un haut responsable de l'entreprise.

Le groupe Adani, contrôlé par le milliardaire Gautam Adani, vise à produire 45 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable d'ici 2030, dont les deux tiers seront produits dans son parc d'énergie renouvelable de Khavda, d'une valeur de 18,01 milliards de dollars, situé dans le Gujarat, à la frontière avec le Pakistan.

L'expansion des énergies renouvelables est au cœur de l'objectif du Premier ministre Narendra Modi, qui souhaite que l'Inde devienne un pays sans émissions nettes de carbone d'ici à 2070.

"Nous sommes la première entreprise indienne à avoir mis en place une usine de lingots et de plaquettes de 2 gigawatts et nous avons déjà commencé la production", a déclaré Vneet S Jaain, directeur d'ANIL New Industries Ltd (ANIL).

Adani importe actuellement du polysilicium pour fabriquer des lingots qui sont convertis en fines feuilles appelées "wafers", utilisées pour fabriquer des cellules solaires. La Chine est le principal producteur mondial de plaquettes et de lingots solaires.

Adani est en train de créer un centre de production d'énergie renouvelable dans la ville portuaire de Mundra, au Gujarat, et investira plus de 300 milliards de roupies (3,60 milliards de dollars) pour développer ses capacités de production de cellules solaires et d'éoliennes, a déclaré M. Jaain.

L'entreprise produit actuellement des cellules et des modules solaires d'une capacité de 4 GW, qui sont principalement exportés vers les États-Unis, a indiqué M. Jaain, ajoutant qu'il était prévu de porter cette capacité à 10 GW.

ANIL produit des turbines éoliennes de 1,5 GW et vise à augmenter sa production à 2,5 GW d'ici mars, et à 5 GW d'ici mars 2027, a-t-il déclaré.

La production d'énergie renouvelable du groupe est gérée par Adani Green Energy Ltd (AGEL), qui produit actuellement 11 GW d'énergie verte dans le cadre de divers projets.

Sur ce total, 2 GW sont produits par le projet Khavda de 30 GW, d'une valeur de 1,5 trillion de roupies. Une fois achevé, ce projet sera le plus grand parc d'énergies renouvelables au monde et produira 26 GW d'énergie solaire et 4 GW d'énergie éolienne à l'horizon 2030.

La production d'électricité du projet Khavda passera à 6 GW d'ici à la fin mars 2025. "Ensuite, chaque année, nous prévoyons de mettre en place une capacité d'environ 5 GW", a déclaré M. Jaain, qui est également directeur général d'AGEL.

