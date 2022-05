Adani va devenir le deuxième cimentier indien grâce à l'accord de 10,5 milliards de dollars avec Holcim.

Adani Group, détenu par le milliardaire Gautam Adani, n'a actuellement aucune activité de fabrication de ciment, mais a déclaré que les entreprises s'accordaient bien compte tenu de ses activités portuaires et logistiques, énergétiques et immobilières.

Dans le cadre de l'accord, Adani Group paiera 6,4 milliards de dollars en espèces pour acquérir la participation de 63,1 % de la société suisse Holcim dans Ambuja Cements Ltd et sa participation de 54,5 % dans ACC Ltd, a déclaré Holcim dans un communiqué annonçant l'accord tard dimanche. Le reste des actions des sociétés sera acheté via une offre ouverte, a déclaré Adani dans une déclaration séparée.

"(Nous) serons en mesure de construire un modèle commercial intégré et différencié unique et de nous préparer à une expansion significative de la capacité", a déclaré Adani.

L'accord, qui a été conclu après une guerre d'enchères féroce avec le groupe JSW et le leader de l'industrie Ultratech Cement Ltd, est le deuxième accord le plus important en Inde cette année.

Les actions d'Ambuja ont bondi de 5,2 % pour atteindre 377,70 roupies, tandis que celles d'ACC ont augmenté de 8,3 % pour atteindre un sommet de 2 287,70 roupies lundi, mais se sont négociées en dessous des prix proposés par Adani.

Les actions d'Ambuja ont clôturé en hausse de 2,5 % à 368 roupies par rapport au prix proposé de 385 roupies. Les actions d'ACC ont terminé la journée de lundi en hausse de 3,9 % à 2 196,20 roupies par rapport au prix proposé de 2 300 roupies.

Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Asie, prévoit de financer la transaction à l'aide d'un véhicule offshore à vocation spéciale appartenant à la famille Adani, a-t-il déclaré à l'Economic Times.

"L'acquisition est entièrement financée par le biais d'engagements approuvés de nos banques partenaires - Barclays, Deutsche Bank et Standard Chartered Bank - et d'une injection de capital de la famille Adani", aurait-il déclaré.

Le désinvestissement de Holcim marque le dernier effort de la société suisse pour réduire son exposition à la production de ciment à forte intensité de carbone et renforcer ses références environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).

Holcim a également vendu des unités en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe dans le but de se concentrer sur les marchés clés et de se diversifier dans des secteurs de produits de construction comme la toiture. La société a vendu ses activités brésiliennes pour 1 milliard de dollars l'année dernière.

Ambuja et ACC combinés ont la capacité de produire au moins 70 millions de tonnes de ciment par an, tandis qu'UltraTech Cement peut se vanter d'avoir une capacité de 120 millions de tonnes. Ensemble, Ambuja et ACC possèdent 31 installations de fabrication de ciment et emploient plus de 10 700 personnes.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2022, a déclaré Holcim.(1 $ = 77,7140 roupies indiennes)