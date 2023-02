Analyse - Malgré une victoire stupéfiante sur Adani, le boom de la vente à découvert en Inde est peu probable.

La société américaine Hindenburg a révélé le mois dernier une position courte dans le conglomérat portuaire et cimentier, alléguant une utilisation abusive des paradis fiscaux offshore et une manipulation des actions par le groupe, ce qu'Adani nie.

Le rapport et ses suites ont fait disparaître 110 milliards de dollars des actions cotées d'Adani en un peu plus d'une semaine, et son fleuron Adani Enterprises a été contraint d'abandonner une offre d'actions de 2,5 milliards de dollars.

Les vendeurs à découvert vendent généralement des titres empruntés et visent à les racheter à un prix inférieur. La propriété opaque des entreprises, la mauvaise gouvernance et la faible surveillance réglementaire font de l'Asie, y compris l'Inde et la Chine, une opportunité tentante pour les vendeurs à découvert, ont déclaré les analystes et les investisseurs.

Le pari audacieux de Hindenburg contre Adani pourrait être considéré comme un modèle pour ses pairs, car les vendeurs à découvert cherchent au-delà des marchés traditionnels de nouvelles cibles qui ont connu une hausse fulgurante de la valeur des actions ces dernières années.

"Le rapport et la couverture médiatique qui s'en est suivie signifient que divers investisseurs qui n'étaient pas présents en Inde pourraient commencer à s'intéresser à ce pays", a déclaré Shriram Subramanian, fondateur de la société de conseil en gouvernance d'entreprise et en procuration InGovern Research Services, basée à Bengaluru.

Il est rare que des investisseurs prennent des positions courtes sur des titres de sociétés indiennes. La position de Hindenburg, basée à New York, sur Adani est le premier cas aussi médiatisé de ces dernières décennies.

"De nombreuses entreprises sont dirigées par des promoteurs ou des fondateurs et ils détiennent un pourcentage élevé de l'actionnariat", a déclaré Sharmila Gopinath, conseillère spécialisée de l'Asian Corporate Governance Association.

"Et si la vente à découvert est un moyen de contrôler les actionnaires de contrôle, les entreprises ayant une bonne histoire seraient toujours en mesure de les repousser."

DÉFIS

La plupart des régulateurs en Asie voient d'un mauvais œil les attaques à découvert des sociétés étrangères sur leurs marchés respectifs, les accusant parfois de manipuler les marchés et de tenter de provoquer un krach pour leurs propres gains monétaires.

"Nous constatons à maintes reprises sur les marchés en développement que la culture locale et les règles de droit sont loin de celles auxquelles les investisseurs occidentaux sont habitués", a déclaré Carson Block, fondateur de Muddy Waters Research et vendeur à découvert réputé.

En Inde, par exemple, la vente à découvert nue, qui consiste à vendre des actions sans les emprunter au préalable, n'est pas autorisée. De telles positions sont possibles sur certains marchés développés.

Les règles relatives aux valeurs mobilières en Inde rendent également difficile la constitution discrète de positions courtes. Les investisseurs institutionnels sont obligés de divulguer leurs positions courtes au préalable et il existe d'autres restrictions et exigences d'enregistrement pour les investisseurs étrangers.

"La clé pour que les vendeurs à découvert réalisent des bénéfices dépend de leur capacité à établir la position courte avant que les autres ne soient au courant des mauvaises nouvelles", a déclaré Rencheng Wang, professeur associé de comptabilité à la Singapore Management University.

Parmi les autres défis majeurs pour les vendeurs à découvert en Inde, citons la propriété très élevée des fondateurs, ce qui fait qu'il y a moins d'investisseurs disponibles pour emprunter des actions, et très peu d'entreprises ayant un pool profond de titres offshore, disent les analystes.

Dans Adani, par exemple, Hindenburg a détenu les positions courtes par le biais d'obligations négociées aux États-Unis et de produits dérivés non négociés en Inde.

"Parce que l'Inde, comme beaucoup d'autres marchés émergents, limite la vente à découvert, cela limite les incitations pour les vendeurs à découvert à s'engager dans des campagnes publiques de vente à découvert sur ces marchés", ont déclaré Hervé Stolowy et Luc Paugam, professeurs de comptabilité et de contrôle de gestion à l'école de commerce HEC Paris.

Par conséquent, les vendeurs à découvert ont eu un succès limité en Asie.

Les règles d'investissement strictes de la Chine font qu'il est pratiquement impossible de prendre des positions courtes sur les actions chinoises cotées en bourse depuis l'étranger. Les actions de Hong Kong qui sont la cible d'attaques à découvert peuvent demander un arrêt de la négociation, ce qui limite les dommages potentiels.

Faisant référence au développement d'Adani, Andrew Left, fondateur du vendeur à découvert Citron Research, basé aux États-Unis, a déclaré que l'Inde devait maintenant décider si elle voulait être comme la Chine ou les États-Unis.

"Si c'est la Chine, alors ils poursuivront Anderson et enquêteront sur lui pour malversation", a déclaré Left, faisant référence au fondateur de Hindenburg, Nathan Anderson. "Si c'est les États-Unis, les régulateurs se pencheront sur Adani".

Left lui-même a été banni du marché de Hong Kong pendant cinq ans en 2016 après avoir été reconnu coupable de mauvaise conduite sur le marché liée à la publication d'un rapport de recherche critique sur le promoteur immobilier China Evergrande Group, dont les problèmes de liquidités il y a deux ans ont alimenté une crise du secteur immobilier sur le continent.