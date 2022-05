CORRECTION-Adani prend le contrôle des activités cimentières de Holcim en Inde

15 mai (Reuters) - Adani a acquis une participation majoritaire dans les activités cimentières de la société suisse Holcim AG en Inde dans le cadre d'un accord de 10,5 milliards de dollars pour devenir le deuxième producteur de ciment du pays, a annoncé dimanche le groupe indien.

Le conglomérat de Gautam Adani, première fortune d'Asie, a acquis 63,19% d'Ambuja Cements Ltd. et de sa filiale ACC dans le cadre d'un appels d'offres. Ambuja et ACC ont une capacité combinée de production d'au moins 70 millions de tonnes de ciment par an, juste derrière UltraTech Cement.

La famille Adani, par l'intermédiaire d'une entité ad hoc offshore, avait conclu des accords définitifs pour l'acquisition de la totalité de la participation de Holcim Ltd dans Ambuja et ACC, a indiqué le groupe Adani dans un communiqué.

Holcim a pour sa part indiqué avoir signé un accord contraignant pour que le groupe Adani acquière les activités de Holcim en Inde, comprenant sa participation dans Ambuja Cement - qui détient une participation de 50,05% dans ACC - ainsi que sa participation directe de 4,48% dans ACC. Holcim recevrait près de 6,4 milliards de dollars.

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2022, a déclaré Holcim.

Cette cession est la dernière initiative d'Holcim pour réduire sa dépendance à la production de ciment, qui émet des niveaux élevés de carbone et détourne donc de nombreux investisseurs soucieux de l'environnement. (Reportage Mrinmay Dey, Rajendra Jadhav et Rupam Jain, version française Benjamin Mallet)