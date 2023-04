Exclusif - L'autorité de régulation indienne enquête sur certains contrats offshore d'Adani en raison d'éventuelles violations des règles - sources

Les trois entités auraient conclu plusieurs transactions d'investissement avec des unités non cotées du conglomérat portuaire et énergétique fondé par le milliardaire Gautam Adani au cours des 13 dernières années, ont déclaré les sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Vinod Adani, le frère de Gautam Adani, est soit un bénéficiaire effectif, soit un directeur ou a des liens avec ces trois entités offshore, ont déclaré les deux sources, ajoutant que l'autorité de régulation, le Securities and Exchange Board of India (SEBI), cherche à savoir si l'absence de cette divulgation a violé les règles relatives aux "transactions avec des parties liées".

En vertu de la législation indienne, les parents directs, les groupes de promoteurs et les filiales des sociétés cotées en bourse sont considérés comme des parties liées.

Un groupe de promoteurs est défini comme une entité qui détient une participation importante dans une société cotée en bourse et qui peut influencer la politique de l'entreprise.

Les transactions entre ces entités doivent être divulguées dans les documents réglementaires et publics et nécessitent l'approbation des actionnaires au-delà d'un certain seuil. Les violations entraînent généralement des amendes.

Un courriel adressé à la SEBI pour obtenir un commentaire n'a pas reçu de réponse. La présidente de la SEBI, Madhabi Puri Buch, a refusé de commenter les enquêtes sur Adani lors d'une conférence de presse tenue mercredi.

Un porte-parole du groupe Adani a déclaré que Vinod Adani est un membre de la famille Adani et fait partie du groupe promoteur, mais qu'il n'occupe aucun poste de direction dans aucune des entités Adani cotées en bourse ou dans leurs filiales.

"Ce fait, comme toutes les autres informations matérielles devant être déclarées, a été divulgué aux autorités de régulation par le passé et également en tant que de besoin", a ajouté le porte-parole, sans commenter l'enquête réglementaire sur les entités offshore.

Vinod Adani n'a pas pu être joint pour un commentaire. Les demandes de commentaires adressées à sa société holding à Dubaï, Adani Global Investment DMCC, sont restées sans réponse.

L'enquête fait suite au rapport publié le 24 janvier par le vendeur à découvert américain Hindenburg Research, qui dénonce notamment l'utilisation abusive de paradis fiscaux et la manipulation d'actions par le groupe Adani, accusations que ce dernier a démenties.

Le rapport de Hindenburg a réduit de plus de 100 milliards de dollars la valeur des actions du groupe Adani.

En mars, la Cour suprême de l'Inde a demandé à la SEBI d'enquêter sur le groupe Adani pour tout manquement en matière d'actionnariat public, de règles relatives aux parties liées ou d'informations réglementaires.

L'enquête de la SEBI sur les éventuelles transactions entre Adani et des entités offshore ayant des liens avec Vinod Adani n'avait jamais été signalée auparavant.

Alors que les enquêtes de la SEBI se poursuivent, les hauts responsables de la réglementation doivent présenter un rapport d'étape à un groupe nommé par le tribunal dimanche, ont déclaré les deux sources, sous le couvert de l'anonymat, car les enquêtes sont privées.

VIOLATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION

Dans son rapport de janvier, Hindenburg affirme que les entités de Vinod Adani ont collectivement transféré des "milliards de dollars" dans les entités privées et cotées en bourse d'Adani, souvent sans que la nature des transactions en tant que parties liées ne soit divulguée.

Dans une réponse de 413 pages aux allégations, le groupe Adani a déclaré que toutes les transactions qu'il a conclues avec des entités qualifiées de "parties liées" en vertu des lois et des normes comptables indiennes ont été dûment divulguées.

Les trois entités offshore liées à Vinod Adani qui font l'objet d'une enquête pour des transactions avec des "parties liées" sont Krunal Trade and Investments Ltd et Gardenia Trade and Investments Ltd, basées à l'île Maurice, et Electrogen Infra à Dubaï.

Krunal, Gardenia et Electrogen Infra n'ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

Les sources ont déclaré que d'autres transactions similaires faisaient également l'objet d'un examen réglementaire, mais Reuters n'a pas pu déterminer le nom des autres entités ni leur éventuelle violation des règles relatives aux transactions avec des parties liées.

La SEBI soupçonne qu'il y a eu des "violations de l'obligation d'information" pour certaines de ces transactions, a déclaré l'une des deux sources.

Si les faits sont avérés, des sanctions pécuniaires pourraient être imposées et l'affaire pourrait être renvoyée au ministère indien des affaires corporatives (MCA) pour les transactions qui ne relèvent pas de la compétence de la SEBI, a ajouté la source.