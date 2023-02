Exclusif : Le régulateur indien enquête sur les liens d'Adani avec les investisseurs et le bureau de Modi est informé.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) examine toute violation potentielle des lois indiennes sur les valeurs mobilières ou tout conflit d'intérêts dans le processus de vente des actions, ont déclaré les deux sources qui ont une connaissance directe de la question.

L'organisme de surveillance enquête sur les relations entre Adani et au moins deux sociétés basées à l'île Maurice -- Great International Tusker Fund et Ayushmat Ltd. -- qui ont participé en tant qu'investisseurs principaux, entre autres, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison de la nature confidentielle de l'enquête.

En vertu des règles indiennes relatives aux exigences en matière de capital et de divulgation, toute entité liée au fondateur d'une société ou au groupe de fondateurs n'est pas admissible à la catégorie d'investisseur d'ancrage. L'une des sources a déclaré que l'enquête se concentrerait sur la question de savoir si l'un des investisseurs clés est "lié" au groupe fondateur.

Le conglomérat portuaire et énergétique - contrôlé par le milliardaire Gautam Adani, l'une des personnes les plus riches du monde - a vu les actions de ses sept sociétés perdre plus de 100 milliards de dollars en valeur boursière depuis le rapport du 24 janvier de Hindenburg Research, qui l'a accusé d'utiliser de manière inappropriée les paradis fiscaux offshore et de manipuler les actions. Adani a nié les accusations. La semaine dernière, l'entité phare du groupe, Adani Enterprises, a retiré son offre secondaire d'actions, la plus importante jamais réalisée en Inde, en raison de la forte hausse des cours.

La SEBI et le groupe Adani n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'enquête. Le Great International Tusker Fund et Ayushmat Ltd. n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Elara Capital et Monarch Networth Capital, deux des dix banques d'investissement qui ont géré l'offre d'actions, sont également dans le collimateur de la SEBI, ont déclaré les sources, ajoutant que la SEBI avait contacté les deux sociétés la semaine dernière.

Les rôles d'Elara et de Monarch sont examinés par l'organisme de surveillance du marché afin d'exclure "tout conflit" dans le processus d'offre d'actions, a déclaré l'une des sources.

RENCONTRE AVEC LE BUREAU DE MODI

Hindenburg a allégué qu'une entité privée d'Adani détenait une petite participation dans Monarch - qui a précédemment travaillé comme teneur de livres pour le groupe - déclarant que "cette relation étroite semble poser un conflit d'intérêts évident." Le vendeur à découvert a également allégué qu'un fonds d'Elara basé à l'île Maurice a investi 99 % de sa valeur marchande dans trois actions d'Adani.

Adani a déclaré que Monarch avait été sélectionné pour les ventes d'actions précédentes "pour leurs références et leur capacité à exploiter le marché de détail". En ce qui concerne Elara, Adani a déclaré que les "insinuations" selon lesquelles la société était liée de quelque manière que ce soit aux fondateurs du conglomérat étaient incorrectes.

Lorsqu'elle a été contactée, Monarch a renvoyé Reuters à une divulgation boursière du 3 février qui indiquait qu'une entité d'Adani détenait une participation "insignifiante", 0,03%, dans la société depuis 2016. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cela à partir de documents publics. Elara n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'enquête du régulateur et les allégations de Hindenburg.

Ces derniers jours, les retombées des allégations d'Hindenburg, qui entendait profiter de la chute de la valeur des actifs d'Adani Group, sont apparues à plusieurs reprises comme un sujet de préoccupation au niveau national, y compris au bureau du Premier ministre Narendra Modi, ont déclaré deux responsables gouvernementaux.

Les partis d'opposition ont protesté au parlement pour demander une enquête indépendante sur les allégations de Hindenburg.

Le ministère fédéral des affaires corporatives, responsable de la réglementation des entreprises indiennes, a informé les fonctionnaires du bureau de Modi et a été en contact avec SEBI, l'autorité de régulation des marchés, a déclaré l'un des fonctionnaires. Reuters n'a pas pu déterminer les détails spécifiques de ces discussions, qui n'ont pas été rapportées précédemment.

Le ministère a lancé un examen des états financiers antérieurs d'Adani le 2 février.

Le bureau de M. Modi et le ministère indien des Affaires générales n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant l'enquête réglementaire sur Adani après la publication du rapport Hindenburg.

Le conglomérat a précédemment déclaré que les allégations de Hindenburg sur la manipulation des actions n'avaient "aucun fondement" et provenaient d'une ignorance de la loi indienne. Il a déclaré qu'il a toujours fait les divulgations réglementaires nécessaires. Le secrétaire indien aux finances, T.V. Somanathan, a décrit samedi la question d'Adani comme une "tempête dans un verre d'eau" d'un point de vue macroéconomique.