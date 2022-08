Explication - Comment le groupe indien Adani a agi furtivement pour acquérir une participation dans NDTV.

Voici comment la société contrôlée par la famille Adani a planifié le rachat ainsi que les options de NDTV, décrites par des avocats.

UNE SOCIÉTÉ APPELÉE VCPL

Au cœur du plan en deux étapes du groupe Adani pour s'emparer d'une participation majoritaire dans NDTV se trouve une société indienne peu connue appelée Vishvapradhan Commercial Private Limited (VCPL), fondée en 2008.

Il y a plus de dix ans, les fondateurs de NDTV, Radhika et Prannoy Roy, ont contracté un prêt de 4 milliards de roupies indiennes (50 millions de dollars) auprès de VCPL, et ont émis en échange des bons de souscription permettant à la société d'acquérir une participation de 29,18 % dans le groupe de presse.

Ces warrants étaient convertibles à tout moment. Le groupe Adani a déclaré mardi qu'il avait acquis VCPL et exercé ces droits, ce qui devrait lui donner la participation de 29,18%.

NDTV a déclaré qu'on lui avait donné deux jours pour transférer toutes les actions à la VCPL, désormais détenue par Adani Group.

L'offre publique d'achat d'Adani Group est sans le consentement de NDTV, a déclaré l'organisation de presse dans un communiqué quelques heures après l'annonce. En interne, un mémo de NDTV a qualifié la démarche de "totalement inattendue".

Le mémo a ajouté que la société était "en train d'évaluer les prochaines étapes, dont beaucoup impliquent des processus réglementaires et juridiques", sans donner plus de détails.

une offre ouverte

Le contrôle indirect d'Adani Group sur une participation supérieure à 25 % signifie qu'il doit proposer une offre ouverte pour acheter au moins 26 % de plus aux actionnaires existants afin de leur donner la possibilité de se retirer, selon la réglementation indienne.

En exposant son plan, le groupe Adani a déclaré que l'offre ouverte se fera à 294 roupies par action NDTV pour une contrepartie totale pouvant atteindre 62 millions de dollars. En cas d'acceptation totale, cela lui donnerait 55,18 % du réseau d'information populaire.

Le prix a fait l'objet d'une réduction inhabituelle de 20,5 % par rapport au cours de clôture de 369,75 roupies de NDTV, bien que les actions aient bondi au cours du mois dernier.

LES FONDATEURS NE SONT PAS EN POURPARLERS DE DÉSINVESTISSEMENT

La veille de la publication des plans d'Adani Group, NDTV a déclaré dans une déclaration boursière que les fondateurs Roy n'étaient pas en pourparlers avec une entité quelconque pour un changement de propriété ou une cession de leur participation dans NDTV.

Si l'accord du groupe Adani aboutit, le duo de fondateurs détiendra environ 32% de NDTV, selon le mémo interne.

QUELLE EST LA SUITE POUR NDTV ?

Bien que NDTV ait déclaré que l'opération s'est faite sans son consentement, quatre avocats qui ont parlé à Reuters mercredi ont déclaré que le groupe Adani est bien dans ses droits légaux dans le processus de transaction jusqu'à présent.

NDTV, ont-ils dit, a des options limitées.

Les fondateurs pourraient essayer de bloquer l'offre d'Adani Group en alléguant une rupture de contrat et s'adresser à un tribunal indien pour obtenir réparation, a déclaré un partenaire d'un cabinet d'avocats indien spécialisé dans les transactions de fusions et acquisitions.

Un autre avocat a déclaré que NDTV aurait dû s'attendre à ce que cela se produise, car ses fondateurs avaient émis des bons de souscription à VCPL il y a des années et il était toujours possible qu'une société les exécute pour acquérir une participation.

Une option serait que les propriétaires proposent leur propre offre ouverte à un prix plus élevé pour tenter d'augmenter leur participation.