Inde: poursuivis pour diffamation, des détracteurs de l'empire Adani réduits au

NEW DELHI (awp/afp) - Dans la tourmente après avoir été accusé de "fraude comptable", l'empire du magnat indien Gautam Adani multiplie les actions en justice contre ses détracteurs: poursuivi devant pas moins de six tribunaux, Paranjoy Guha Thakurta paie pour le savoir.

A 67 ans, ce journaliste indépendant indien est visé par six plaintes pour diffamation, dont trois au pénal, et risque la prison s'il est reconnu coupable. D'ores et déjà, il est condamné au silence.

"On m'a dit que je ne devais pas commenter les activités de M. Gautam Adani et de son conglomérat. Je ne veux pas commettre d'outrage au tribunal", explique-t-il à l'AFP, précisant qu'il lui est interdit "par ordonnance" d'aborder le sujet.

Le groupe du milliardaire vient d'être ébranlé par la parution fin janvier d'un rapport d'une société d'investissement américaine, l'accusant de "manipulation éhontée des actions" et de "fraude comptable sur plusieurs décennies".

Selon Hindenburg Research, auteur du rapport à charge, "les investisseurs, les journalistes, les citoyens et même les politiciens ont eu peur de parler par crainte de représailles".

Les détracteurs de M. Adani et les députés de l'opposition affirment depuis longtemps que son ascension a été favorisée par le Premier ministre Narendra Modi.

Le conglomérat Adani a nié avec véhémence ces accusations et menacé de poursuivre Hindenburg Research, dont le rapport lui a fait perdre jusqu'à 120 milliards de dollars en valeur.

Le magnat se retrouve relégué au 24e rang du classement mondial des milliardaires établi par le magazine Forbes en temps réel, avec une fortune personnelle qui a fondu de plus de moitié, évaluée dimanche à 49,7 milliards de dollars.

"Ordonnance"

Le cas de M. Thakurta, qui dans une série d'articles avait notamment accusé M. Adani d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur d'un haut magistrat, est loin d'être isolé.

Les frais de justice et les procès dans trois États différents "pèsent physiquement et mentalement", confie son collègue Abir Dasgupta, lui-même visé par trois plaintes pour diffamation.

"Cela affecte nos familles, cela entraîne des pertes de temps et de revenus", dit-il à l'AFP.

Deux journalistes de CNBC TV18 sont aussi poursuivis pour diffamation, par une entreprise du groupe, pour la diffusion d'un reportage "grossièrement malveillant, diffamatoire et faux".

A l'étranger, le militant écologiste Ben Pennings, qui a mené campagne contre un projet d'exploitation de charbon d'une entreprise du groupe en Australie, est aussi poursuivi en justice depuis plus de deux ans.

"Adani Group croit fermement en la liberté de la presse et, comme toutes les entreprises, est en droit de se défendre contre des déclarations diffamatoires, trompeuses ou fausses", a déclaré à l'AFP un porte-parole du conglomérat.

"Par le passé, Adani a parfois exercé ces droits. Le groupe a toujours agi en conformité avec toutes les lois applicables."

"Terrorisme financier"

Les accusations de Hindenburg Research -- une société qui ne cache pas gagner de l'argent en misant sur la dépréciation des groupes qu'elle met en cause -- ont fait les gros titres dans le monde entier, mais la presse indienne les a soit ignorées, soit rejetées en conspuant ses auteurs.

Certains ont pris le parti du groupe Adani, s'accordant à affirmer, comme lui, que le rapport était une "attaque calculée contre l'Inde". Il a été qualifié, sur une chaîne de télévision, de "terrorisme financier" visant le pays.

Pour les observateurs, les réticences des médias indiens à enquêter sur ces accusations ont pour origine la proximité de M. Adani et de M. Modi.

"Cela a beaucoup à voir avec le fait que l'histoire d'Adani est liée à l'histoire de Modi", fait valoir Manisha Pande, rédactrice en chef de Newslaundry, un site de veille sur le paysage médiatique indien.

Selon Mme Pande, le rapport de Hindenburg Research a été "perçu comme une attaque non seulement contre une entreprise, mais aussi contre Modi, son autorité et son mandat".

"Asservis"

M. Adani a acquis en décembre le radiodiffuseur NDTV. Le magnat a aussitôt cherché à apaiser les craintes exprimées au sujet de la liberté éditoriale de la chaîne.

Mais, dans un entretien au Financial Times, le milliardaire avait fait valoir que "lorsque le gouvernement fait ce qu'il faut tous les jours", les journalistes devaient avoir le "courage" de s'en faire l'écho.

Quelques heures après la prise de contrôle par Adani, Ravish Kumar, l'un des présentateurs les plus populaires de NDTV et critique féroce de M. Modi, a démissionné, se disant "convaincu" que cette acquisition visait à faire taire les voix discordantes.

"Adani n'encourage en aucun cas le questionnement ou la critique", avait-il déclaré au site d'information en ligne The Wire.

M. Thakurta estime aussi que les investissements des riches entrepreneurs dans les médias visent à "balayer les opinions et informations défavorables".

Selon lui, les médias indiens participent de la "liaison" des entreprises et du pouvoir: "qu'une si grande partie des médias en Inde soit à ce point asservie aux intérêts des grandes entreprises ne devrait en rien surprendre".

