L'Indien Gautam Adani : L'homme le plus riche d'Asie dans l'il du cyclone

Adani, dont l'État d'origine est le Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, a construit son empire commercial en partant de zéro après avoir commencé comme négociant en matières premières. Le Premier ministre indien Narendra Modi est originaire du même État et leur relation fait l'objet d'un examen approfondi par les adversaires de Modi depuis des années.

L'empire commercial d'Adani s'est développé rapidement et sa fortune a explosé. Ses intérêts couvrent les ports, la production d'électricité, les aéroports, l'exploitation minière, les huiles comestibles, l'énergie renouvelable et, plus récemment, les médias et le ciment.

Il est devenu la troisième personne la plus riche du monde selon Forbes, avec une valeur nette de 127 milliards de dollars, derrière Bernard Arnault et Elon Musk. Marié à la dentiste Priti Adani, il a deux fils, Karan et Jeet, qui participent tous deux aux activités de l'entreprise.

Malgré sa richesse, le sexagénaire, issu d'une famille de la classe moyenne du textile, était beaucoup moins connu que les autres milliardaires dans un pays où beaucoup héritent de leur fortune.

Son style d'affaires était décrit comme "très pratique", selon une personne ayant une connaissance directe de ses transactions.

Alors que l'empire d'Adani s'agrandissait, les actions de ses sept sociétés cotées en bourse ont bondi - dans certains cas de plus de 1 500 % au cours des trois dernières années, dans un contexte d'expansion agressive. Il a nié les allégations des adversaires de Modi selon lesquelles il aurait bénéficié de leurs liens étroits.

Dans une interview de 2014 avec Reuters, lorsqu'on lui a demandé s'il était ami avec Modi, Adani a répondu qu'il avait des amis dans tout le spectre politique, mais qu'il évitait la politique.

Il a déclaré qu'aucun leader politique n'est à l'origine de son succès et lorsqu'on lui a demandé si Modi utilisait les avions d'entreprise d'Adani au cours de l'interview, Adani a répondu que Modi "payait pleinement".

Ces dernières années, l'empire de 220 milliards de dollars d'Adani Group a attiré des investissements étrangers - la société française TotalEnergies, par exemple, s'est associée à Adani l'année dernière pour développer le plus grand écosystème d'hydrogène vert du monde.

Plus récemment, Adani a adopté une approche proactive pour construire son image publique, en donnant des interviews aux médias locaux et étrangers.

Ce mois-ci, dans le cadre d'une émission populaire de la télévision hindi intitulée "People's Court", Adani s'est assis dans un faux banc des témoins à l'intérieur d'une salle d'audience et a répondu à des questions sur son conglomérat - proposant ainsi un niveau inhabituel d'examen. Il s'est décrit comme "une personne timide" et a attribué la montée de sa popularité en partie aux attaques politiques auxquelles il a fait face.

Le gouvernement de Modi a nié les allégations de favoritisme envers Adani.

"Les gens ont appris à savoir qui (était) Adani à cause du ciblage constant de Rahul ji pendant les élections de 2014 et après", a déclaré Adani pendant l'émission, en faisant référence au leader du parti d'opposition, le Congrès, Rahul Gandhi.

Trois semaines plus tard, les actions des sociétés cotées de son groupe ont plongé vendredi, portant leurs pertes cumulées à 48 milliards de dollars cette semaine. Mercredi, le vendeur à découvert Hindenburg Research a accusé les entreprises d'Adani d'utiliser abusivement des paradis fiscaux offshore et a fait part de ses inquiétudes concernant une dette élevée. Adani a qualifié le rapport de sans fondement et a déclaré qu'il envisageait de prendre des mesures.

DÉFI DE RÉPUTATION

Le site Web d'Adani Group indique que sa vision est d'équilibrer "croissance et bonté", car il vise à construire des actifs d'importance nationale et à transformer des vies par l'autonomie et la durabilité.

Adani n'est pas étranger aux controverses. La plus récente a été les mois de protestation des pêcheurs contre la construction d'un port de 900 millions de dollars dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, au cours desquels il a poursuivi le gouvernement de l'État et les dirigeants des pêcheurs. Et en Australie, les militants écologistes ont protesté pendant des années contre le projet de mine de charbon Carmichael d'Adani, dans le Queensland, en raison des émissions de carbone et des dommages causés à la Grande Barrière de Corail.

Son dernier défi consiste à faire face à une déroute sans précédent du cours de l'action alors que l'entreprise phare du groupe, Adani Enterprises, a lancé cette semaine la plus grande offre publique secondaire d'actions du pays, visant à lever 2,5 milliards de dollars.

Vendredi, le cours de l'action est tombé bien en dessous du prix proposé, ce qui a jeté le doute sur son succès.

Le gourou de l'image Dilip Cherian a déclaré à Reuters que le rapport Hindenburg - et ses retombées - pourrait entraîner un risque de réputation pour Adani, mais qu'il pourrait prendre des mesures pour limiter ces dommages et rassurer les investisseurs sur la solidité financière et patrimoniale du groupe et assurer le succès de la vente d'actions.

"Au regard de l'ascension fulgurante qu'il a connue, c'est un risque", a déclaré M. Cherian.

Adani a déclaré à India Today TV en décembre que les personnes qui soulevaient des questions sur la dette du groupe n'avaient pas fait un plongeon profond dans ses finances, sans dire à qui il faisait référence.

Alors que la déroute du marché se jouait sur les bourses de Mumbai, Adani a été vu se rendant à une réunion au bureau du ministre fédéral de l'énergie à New Delhi. On ne sait pas ce qui a été discuté et Adani Group n'a pas répondu à une demande de commentaire vendredi.

La dette brute consolidée d'Adani Group s'élève à 23,34 milliards de dollars, selon Jefferies. Alors que Hindenburg a allégué que les principales sociétés cotées d'Adani avaient une "dette substantielle" qui a mis l'ensemble du groupe sur une "base financière précaire", le groupe Adani a déclaré à plusieurs reprises que ses emprunts sont gérables et qu'aucun investisseur n'a soulevé d'inquiétude.