L'exposition des banques indiennes aux prêts du groupe Adani contre des actions n'est pas significative - DG RBI Jain

Les investisseurs s'inquiètent de l'exposition de diverses banques au groupe Adani depuis fin janvier, lorsque le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a allégué une utilisation abusive des paradis fiscaux offshore et une manipulation des actions par le conglomérat.

Le groupe Adani a nié tout acte répréhensible, mais a vu plus de 110 milliards de dollars disparaître de la valeur boursière du conglomérat depuis la publication du rapport.

"L'exposition de nos banques nationales (au groupe Adani) se fait par rapport aux actifs sous-jacents, aux flux de trésorerie d'exploitation et aux projets en cours d'exécution et non sur la base de la capitalisation boursière", a déclaré le gouverneur adjoint Mahesh Kumar Jain lors d'une conférence de presse suivant la décision du Comité de politique monétaire sur les taux d'intérêt.

Les créanciers tels que la State Bank of India, IndusInd Bank, Punjab National Bank ont tous déclaré que leur exposition au groupe n'était pas une source d'inquiétude.

Sans révéler l'exposition totale du système bancaire au groupe, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré que les créanciers indiens sont résilients.

"La taille et la résilience du système bancaire indien sont désormais beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes pour être affectées par un cas individuel", a déclaré Das, en réponse à une question sur l'exposition du système bancaire au groupe Adani.