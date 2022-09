La National Stock Exchange de l'Inde va ajouter Adani Enterprises à l'indice de référence

Pour faire de la place à Adani, Shree Cement sera retiré de l'indice, a déclaré la NSE, ajoutant que les changements font partie de sa révision périodique.

Le groupe Adani, contrôlé par la personne la plus riche d'Asie, Gautam Adani, possède plusieurs entreprises cotées en bourse dans des secteurs tels que les aéroports et les ports, la production et la transmission d'électricité ainsi que le commerce du charbon et du gaz.

L'inclusion d'Adani Enterprises intervient à un moment où la société du groupe est "profondément surendettée" et où ses nombreux investissements dans des entreprises à forte intensité de capital pourraient présenter des risques à long terme pour les investisseurs, a déclaré le mois dernier CreditSights, l'unité de recherche sur la dette du groupe Fitch.

Ces derniers mois, le groupe a également multiplié les acquisitions dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'électricité, le ciment et les médias, la dernière en date étant son offre d'achat d'une participation majoritaire dans le réseau d'information indien NDTV.