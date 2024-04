La ville de Raebareli, dans le nord de l'Inde, a été pendant la majeure partie des 75 dernières années le fief politique de la dynastie Nehru-Gandhi, qui domine le parti du Congrès, autrefois puissant, et qui a fourni trois des premiers ministres du pays. Toutefois, à quelques semaines des élections générales en Inde, les bureaux centraux du parti racontent l'histoire de son déclin.

Du linge sèche dans la cour, tandis qu'une machine à laver émet des bips et qu'une famille vivant à l'extérieur du bureau s'adonne à ses tâches matinales. Aucun autre membre du Congrès n'était présent. "Certaines personnes ici disent que la fin de l'ère Gandhi est imminente", a déclaré l'enseignant K.C. Shukla, un membre du Congrès qui réside dans la maison où ses parents avaient installé un bureau du parti il y a plusieurs dizaines d'années.

Raebareli est l'une des 17 circonscriptions disputées par le parti du Congrès dans l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé de l'Inde. Le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi a pour objectif de remporter ses 80 sièges à la chambre basse du Parlement.

Pratiquement tous les sondages d'opinion suggèrent que le parti nationaliste hindou de Modi reviendra au pouvoir pour un rare troisième mandat - et dominera dans l'Uttar Pradesh - lorsque les résultats de l'élection en sept phases seront annoncés le 4 juin. Aucun des deux partis n'a encore désigné son candidat pour Raebareli, bien que des responsables du BJP et du Congrès aient déclaré qu'une annonce serait faite cette semaine. Le siège a été représenté par la présidente de longue date du Congrès, Sonia Gandhi, de 2004 jusqu'à ce qu'elle entre à la chambre haute du Parlement cette année. Reuters a interrogé 21 législateurs, responsables de parti et analystes, dont 13 membres du Congrès, pour cet article. Nombre d'entre eux ont décrit un parti qui risque de subir une nouvelle perte importante dans l'Uttar Pradesh et de perdre son statut de principal groupe d'opposition de l'Inde à mesure que les partis régionaux rivaux progressent dans d'autres régions du pays.

Ils ont reproché à Sonia et à son fils Rahul, principal critique national de Modi, une gestion peu brillante et l'incapacité de la famille à rallier l'opposition fracturée du centre et du centre-gauche du pays. Plus de deux douzaines de partis d'opposition, dont le Congrès, ont formé l'année dernière la coalition anti-BJP "INDIA", mais le bloc a été déchiré par des querelles et des défections de membres importants.

Les principaux partis régionaux, tels que le Trinamool Congress (TMC) du Bengale occidental et le Bahujan Samaj Party (BSP) de l'Uttar Pradesh, ont refusé de participer aux élections avec le Congrès et présentent des candidats contre le BJP et le parti de Gandhi.

Le bureau de Rahul a décliné toute demande d'interview. Interrogé par Reuters lors d'un meeting de campagne sur son avenir politique et les sondages d'opinion, il a répondu : "Mon travail consiste à diffuser l'activisme politique ; on ne peut jamais prédire les résultats. Il n'a pas répondu aux questions sur les divisions au sein de l'opposition.

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a déclaré à Reuters que "l'alliance reflète le véritable esprit de la démocratie : nous sommes ensemble contre Modi", bien que le Congrès soit prêt à se battre seul si nécessaire.

Interrogé sur le risque que le Congrès perde son statut de l'un des deux grands partis de l'Inde, M. Kharge a déclaré que son objectif était de vaincre l'idéologie nationaliste hindoue du BJP, et non la force du Congrès par rapport aux autres partis. Les détracteurs du BJP, qui affirment que le gouvernement de Modi exerce une discrimination à l'encontre des minorités religieuses telles que les musulmans et qu'il a utilisé les forces de l'ordre contre ses opposants politiques, craignent qu'un troisième mandat n'ait un effet corrosif sur la démocratie dans le pays le plus peuplé du monde.

Le gouvernement a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait traqué les dirigeants de l'opposition dans le cadre d'enquêtes fédérales et Modi nie l'existence d'une discrimination religieuse en Inde.

Les collaborateurs de M. Modi ont également minimisé les inquiétudes des partis de centre gauche qui craignent qu'il ne modifie la constitution pour supprimer les références à la laïcité, une mesure qui, selon les détracteurs du BJP, permettrait à ce dernier de réaliser son programme majoritairement hindou.

"La vision du BJP d'un régime de parti unique dans le pays est une approche opposée à la diversité et au pluralisme de l'Inde", a déclaré Shashi Tharoor, législateur fédéral du Congrès.

Jawaharlal Nehru - l'arrière-grand-père de Rahul - a été le premier Premier ministre de l'Inde et son parti, le Congrès, a dirigé le pays pendant 54 des 76 années qui ont suivi l'indépendance. Le grand-père de Rahul, Feroze Gandhy, a changé de nom de famille après avoir été inspiré par le Mahatma Gandhi.

Selon l'analyste politique Rasheed Kidwai, auteur de trois livres sur le Congrès et le clan, de nombreux Indiens ont un lien affectif avec la famille Gandhi.

Leur influence était telle que pendant des décennies, "il n'y a pas eu de chefs de faction au sein du Congrès", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une combinaison de crainte et de respect à l'égard de la famille s'était récemment estompée. Rahul continue de diriger des rassemblements publics et sa sœur Priyanka, âgée de 52 ans, est une stratège de premier plan du parti. Cependant, la famille semble sur le point d'essuyer une troisième défaite consécutive aux élections nationales et Priyanka a récemment conduit le Congrès à une défaite cuisante lors des élections de 2022 dans l'État de l'Uttar Pradesh, ce qui a porté atteinte au prestige du nom Gandhi, selon les analystes politiques. Le Congrès s'est laissé distancer par le BJP en matière de collecte de fonds et a perdu l'accès à certaines ressources financières à la suite d'enquêtes fiscales. Dans le même temps, des partis régionaux influents ont levé des milliards de roupies par le biais de mécanismes de financement de campagne opaques, tels que les trusts électoraux et les obligations, selon un examen des archives publiques réalisé par Reuters.

Dinesh Singh, ministre du gouvernement de l'État de l'Uttar Pradesh dirigé par le BJP, a déclaré à Reuters que les principaux adversaires de son parti dans cet État - que de nombreux experts considèrent comme un indicateur de l'opinion publique en raison de sa taille - étaient deux partis régionaux, dont le BSP, qui se disputent plus de 40 sièges.

Les Gandhi "seront complètement éliminés", a-t-il prédit pour les prochaines élections.

Pankaj Tiwari, un haut responsable du Congrès à Raebareli, a déclaré que Priyanka - qui n'a jamais exercé de fonctions électives - se présenterait probablement dans le district d'Uttar Pradesh et qu'elle "gagnerait avec une marge record".

Le président du Congrès, M. Kharge, a déclaré qu'il serait erroné de penser que son parti ne représente pas un défi pour le BJP au niveau national. Le Congrès se présente sur un programme qui comprend l'élargissement des programmes de discrimination positive pour les castes marginalisées et la garantie d'emplois pour les jeunes Indiens.

L'opposition a également fait preuve d'unité après l'arrestation récente du ministre en chef de Delhi, l'un des principaux critiques de Modi.

DÉFECTIONS DE FIDÈLES

Plus de 8 000 hommes politiques du Congrès et d'autres partis, y compris des jeunes leaders et d'éminents dirigeants d'État, ont fait défection au BJP depuis que Modi a pris le pouvoir en 2014, selon les données du parti au pouvoir.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante, mais trois dirigeants du Congrès ont déclaré que les chiffres du BJP semblaient généralement exacts. Certains dirigeants de l'opposition qui ont fait l'objet d'enquêtes par des organismes d'application de la loi tels que le puissant Enforcement Directorate - qui a enquêté sur plus de 100 politiciens de l'opposition depuis 2014 - ont fait défection. De nombreuses enquêtes ont ensuite été abandonnées ou mises en suspens. Mais six anciens dirigeants du Congrès qui ont changé d'allégeance - dont aucun n'a été accusé d'actes répréhensibles - ont déclaré à Reuters qu'ils avaient quitté le parti en raison d'une mauvaise gestion.

Chunnilal Sahu, un législateur de l'État de Chhattisgarh, riche en minerais, qui a fait défection au BJP en 2023, a accusé les dirigeants de son ancien parti de ne pas avoir assumé la responsabilité de leurs défaites électorales passées au niveau local.

"Au lieu de procéder à une introspection en cas de défaite, ils ont simplement ignoré les raisons", a-t-il déclaré à Reuters. "Ils ne mènent pas d'enquêtes appropriées [...]. Il n'y a pas de changement. Il y a un groupe de personnes qui dirigent le parti comme une société privée à responsabilité limitée". Le ministre fédéral du BJP, Jyotiraditya Scindia, et son défunt père étaient des loyalistes du Congrès et des aides clés de la famille Gandhi. Mais ils ont quitté le Congrès en 2020, estimant que les Gandhi n'avaient pas clairement indiqué comment ils voyaient son avenir politique.

"Beaucoup de ceux qui ont fait ce changement ont réalisé que la politique du Congrès éclipserait l'ambition sincère de tous les autres dirigeants", a-t-il déclaré à Reuters. En 2022, M. Tharoor, ancien haut fonctionnaire de l'ONU apprécié des libéraux et des jeunes Indiens, a perdu la course à la présidence du Congrès au profit de M. Kharge, un fidèle de Gandhi aujourd'hui octogénaire. Ce résultat a été interprété comme une extension de l'influence de la famille sur le Congrès.

Interrogé sur les perspectives du Congrès sous la direction de Gandhi, M. Tharoor s'est refusé à tout commentaire.

Rahul s'est récemment efforcé d'attirer les masses. Le mois dernier, il a effectué une marche de 6 713 kilomètres (4 200 miles) à travers 15 États afin de diffuser le message du Congrès, après qu'une marche similaire de 3 500 kilomètres (2 200 miles) en 2023 ait été accueillie par de grandes foules. S'exprimant depuis une jeep décapotable en mars devant une foule de centaines de personnes à Halol, une ville industrielle de l'État natal de Modi, le Gujarat, Rahul a attaqué le premier ministre pour sa proximité perçue avec des milliardaires indiens tels que le chef de Reliance Industries, Mukesh Ambani, et le magnat du port, Gautam Adani.

"Je suis ici pour vous dire que le gouvernement Modi travaille à la demande des personnes les plus riches du pays : les Adani et les Ambani", a-t-il déclaré. Alors que l'Inde souffre de plus en plus d'une disparité croissante entre les riches et les pauvres, les sondages montrent que Modi n'a pas été politiquement écorché par les allégations selon lesquelles il aurait favorisé indûment certains industriels.

Les collaborateurs de Modi ont rejeté ces accusations, affirmant que les électeurs mettraient fin à la culture du népotisme en votant contre le Congrès.

Les fidèles du Congrès ont déclaré que le parti était peut-être en plein désarroi, mais que les Gandhi restaient leur meilleur espoir de relever un défi sérieux.

"J'espère vraiment que les membres de la famille Gandhi continueront à se présenter à Raebareli", a déclaré Shukla, l'enseignant dont la maison sert également de bureau au Congrès, en faisant un geste vers une salle de prière où trois générations de Gandhi ont effectué des rituels religieux pré-électoraux. (Reportage de Rupam Jain ; reportages complémentaires de Jatindra Dash et Sumit Khanna ; rédaction de Katerina Ang)