La popularité du Premier ministre indien Modi est intacte malgré la controverse sur Adani - sondage

Les partis d'opposition ont bloqué le parlement pendant trois jours depuis la semaine dernière et ont organisé des manifestations de rue pour demander une enquête sur le conglomérat commercial fondé par Gautam Adani, qui a perdu plus de 110 milliards de dollars en valeur boursière après un rapport cinglant d'un vendeur à découvert américain le 24 janvier.

À l'approche d'une série d'élections d'État cette année et d'élections générales au début de 2024, le Congrès et d'autres partis d'opposition ont déclaré que le gouvernement de Modi essayait de protéger Adani en refusant d'accéder à la demande d'une enquête bipartisane.

Sans faire référence à Adani, Modi a déclaré au parlement cette semaine que les "bénédictions de 1,4 milliard de personnes dans le pays sont ma couverture protectrice et vous ne pouvez pas la détruire avec des mensonges et des abus", alors que les parlementaires de l'opposition scandaient "Adani, Adani".

Les données de l'agence de sondage C-Voter, partagées avec Reuters, semblent suggérer que le soutien au premier ministre n'a pas faibli, bien que l'enquête ne fasse pas référence à la question d'Adani.

Près de la moitié des personnes interrogées jusqu'au 5 février étaient "très satisfaites" du travail de Modi en tant que Premier ministre et 30 % supplémentaires ont déclaré être "satisfaites dans une certaine mesure". Les deux évaluations ont oscillé autour des mêmes niveaux depuis novembre 2022, selon les données.

En janvier, le sondage d'opinion Mood of the Nation réalisé par C-Voter pour le magazine India Today deux fois par an, a montré que 72 % des personnes interrogées ont jugé la performance de Modi "bonne", contre 66 % en août de l'année dernière.

Mais Modi fait face à un feu nourri de l'opposition depuis que la société américaine Hindenburg Research a accusé le groupe Adani de manipulation des actions et d'utilisation abusive des paradis fiscaux, tout en affirmant qu'il avait une dette insoutenable.

Le groupe nie ces allégations et a menacé d'intenter une action en justice contre Hindenburg.

Les ministres de premier plan et les hauts fonctionnaires du gouvernement ont cherché à contrer les accusations de l'opposition en affirmant que la crise du groupe Adani ne posait aucun risque pour les entreprises publiques et que les régulateurs examineraient tout acte répréhensible de sa part.

Les questions soulevées par Hindenburg étaient d'ordre corporatif et non politique et devraient être traitées comme telles, a déclaré Gopal Krishna Agarwal, un porte-parole du Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi.

"Ceux qui veulent poursuivre l'agenda d'un vendeur à découvert sont libres de le faire", a déclaré Agarwal à Reuters, en faisant référence à l'opposition.

"Ils n'ont qu'un seul récit et c'est de dénigrer les créateurs de richesse. Il y aura des problèmes dans le secteur des entreprises. Quelle économie n'a pas de problèmes et de défis ?"

Les rivaux accusent Modi et le BJP d'entretenir des liens de longue date avec le groupe Adani, un groupe aux pommes et aux aéroports, remontant à près de deux décennies, lorsque Modi était ministre en chef de l'État occidental du Gujarat.

Tant Gautam Adani - qui était la troisième personne la plus riche du monde jusqu'à la déroute boursière et qui est maintenant classé 21e, selon Forbes - que Modi sont originaires de l'État côtier.

Le Congrès a mis en cause les investissements réalisés par des entreprises publiques dans les sociétés d'Adani et le transfert de la gestion de six aéroports au groupe ces dernières années, alors qu'il n'avait aucune expérience dans le secteur.

Adani nie les accusations tandis que le ministre du droit Kiren Rijiju les a qualifiées mercredi d'"allégations sauvages".