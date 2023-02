Le bénéfice de NDTV, propriété d'Adani, diminue de plus de moitié en raison de la baisse de la publicité.

Ces résultats surviennent alors que les entreprises du monde entier limitent leurs coûts, notamment ceux de la publicité, pour faire face à un ralentissement économique provoqué par une inflation persistante et des taux d'intérêt plus élevés.

Le bénéfice net consolidé du diffuseur a diminué à 129,1 millions de roupies indiennes (1,56 million de dollars) au troisième trimestre clos le 31 décembre, contre 276,4 millions de roupies un an plus tôt.

La baisse est principalement due à une consommation plus faible de l'inventaire publicitaire dans tous les genres de nouvelles, a déclaré NDTV dans un communiqué de presse.

NDTV et d'autres sociétés cotées appartenant à Adani ont vu leurs actions s'effondrer depuis que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a soulevé, le 24 janvier, des inquiétudes concernant les niveaux d'endettement du conglomérat et son utilisation des paradis fiscaux, des allégations que le groupe a démenties.

Les actions de NDTV ont chuté de 23,6 % depuis lors, contre une baisse de 47,7 % pour Adani Enterprises Ltd, la société phare du groupe.

Adani détient une participation de 64,71% dans NDTV après une bataille litigieuse au cours de la seconde moitié de l'année dernière, une opération considérée comme la fin de l'une des dernières organisations médiatiques indépendantes sur le plan éditorial en Inde.

Les revenus de NDTV ont chuté de 9,5 % pour atteindre 1,05 milliard de roupies, tandis que les dépenses totales ont augmenté de près de 5 %, en raison des coûts de production et des avantages sociaux.

Ses résultats sont en ligne avec ceux de TV18 Broadcast Ltd, propriété de Reliance Industries, et de TV Today Network Ltd, qui gère les chaînes d'information India Today et Aaj Tak.

(1 $ = 82,7770 roupies indiennes)