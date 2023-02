Le groupe Adani prévoit de réduire ses plans de dépenses en capital -Journal de la Monnaie

Tout en fournissant davantage de garanties sous forme de nantissement d'actions aux créanciers, le groupe pourrait modérer ses plans de capex dans certaines de ses activités, a rapporté le journal.

Adani Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Le journal a déclaré que la société pourrait envisager une période de 16 à 18 mois pour la croissance de certaines activités, au lieu d'un objectif de 12 mois, ajoutant qu'Adani reviendrait à son rythme de croissance habituel dès le retour à la normale.

Le groupe utilisera des canaux de financement alternatifs tels que les accumulations internes, les fonds propres des promoteurs et les placements privés pour financer les projets, selon Mint.

En outre, les créanciers nationaux d'Adani Group ne prévoient pas d'empêcher le conglomérat d'utiliser les lignes de crédit approuvées mais non utilisées, de peur que cela ne se retourne contre lui et n'entraîne des défauts de paiement, a déclaré Mint dans un rapport séparé, citant des banquiers.

Les actions des sociétés du groupe Adani ont perdu plus de la moitié de leur valeur marchande, soit plus de 100 milliards de dollars combinés, depuis que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a soulevé des questions en janvier sur les niveaux d'endettement du groupe et son utilisation des paradis fiscaux.

Peu après, la société du groupe Adani Enterprises

a annulé la vente d'actions.