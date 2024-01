Adani Enterprises Limited est un groupe diversifié organisé autour de 5 pôles d'activités : - prestations de services logistiques et d'approvisionnement (66,9% du CA) ; - prestations d'extraction minière (3,8%) ; - fabrication de panneaux photovoltaïques (3,5%) ; - gestion aéroportuaire (3,4%) : détention, à fin mars 2022, de 6 aéroports implantés en Inde ; - autres (22,4%) : fabrication de produits alimentaires, production d'huile de palme, production de sucre, stockage, manutention et transport de fruits, fabrication de systèmes aéronautiques et de défense, construction de routes, d'autoroutes et d'infrastructures ferroviaires, construction de centres de données, développement et réhabilitation de stations d'épuration et des infrastructures connexes, etc. Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes de produits (85,7%) et de services (14,2%). 60,3% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Négoce et distribution diversifiée