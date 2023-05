Les actions indiennes d'Adani se redressent après que l'enquête de la SEBI n'ait rien révélé sur les liens avec l'étranger

La reprise a permis à l'une des sociétés du groupe, Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, de récupérer brièvement toutes ses pertes de capitalisation boursière depuis un rapport préjudiciable du vendeur à découvert américain Hindenburg Research le 24 janvier.

"Les fondamentaux du groupe Adani n'ont jamais été remis en question. Il s'agissait d'allégations qui devaient être prouvées ou non", a déclaré Deven Choksey, directeur général de KRChoksey Holdings Pvt Ltd, ajoutant que le rapport du régulateur en août serait suivi de près.

Les sociétés cotées du groupe ont perdu près de 147 milliards de dollars en valeur de marché au début de l'année, après que M. Hindenburg a soulevé plusieurs questions sur la gouvernance du conglomérat. Le groupe a nié tout acte répréhensible.

À la suite de ce rapport, la plus haute juridiction indienne a demandé à l'autorité de régulation des marchés, le Securities and Exchange Board of India (SEBI), d'enquêter sur ces allégations et de soumettre ses conclusions à un groupe d'experts composé de six membres.

Ce dernier a examiné les explications fournies par l'autorité de régulation, selon lesquelles il n'existait pas de modèle évident de contribution manipulatrice à la hausse des prix.

Dans l'enquête sur la propriété étrangère des actions du groupe, le groupe, citant le rapport de la SEBI, a déclaré que la chaîne de propriété ultime de quelque 13 entités étrangères n'était pas claire.

Séparément, la Cour a accordé mercredi à l'autorité de régulation un temps utile jusqu'au 14 août pour achever son enquête sur les violations des lois sur les valeurs mobilières et les divulgations réglementaires.

"La grande intégrité des membres du panel a dû donner confiance aux investisseurs pour acheter les actions (Adani) en baisse", a déclaré VK Vijayakumar, stratégiste d'investissement en chef chez Geojit Financial Services.