Les entreprises indiennes sont susceptibles de lever des fonds par le biais d'émissions publiques en 2023 en raison du resserrement des liquidités - banquiers

Les levées de fonds par le biais d'émissions publiques pourraient connaître une hausse en 2023, car les investisseurs particuliers parient sur des taux d'intérêt attractifs et les entreprises cherchent à diversifier leur portefeuille de financement dans des conditions de liquidité plus strictes, ont déclaré des banquiers et des analystes.

Les entreprises indiennes ont levé environ 5,38 trillions de roupies (64,95 milliards de dollars) par le biais de placements privés en 2022, largement aidées par l'excédent massif de liquidités du système bancaire, selon les données.

Les émissions publiques n'ont été que de l'ordre de 80 milliards de roupies.

"Comme les taux se stabilisent à des niveaux plus élevés, les investisseurs particuliers seraient désireux de placer des fonds dans des émissions publiques", a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable du groupe investment grade chez JM Financial.

"Les entreprises pourraient également utiliser cette fenêtre pour diversifier leur profil de financement, nous devrions donc voir davantage d'émissions en janvier-mars ainsi qu'en 2023."

Les entreprises ont traditionnellement préféré lever des fonds par le biais de placements privés en raison de sa facilité, de son délai d'exécution plus court et de ses coûts globalement plus faibles.

Cependant, avec la Reserve Bank of India (RBI) qui cherche à mettre fin à l'extraordinaire stimulus proposé pendant la pandémie et à réduire l'excédent de liquidités pour maîtriser l'inflation, les émetteurs devront courir après un pool limité d'argent auprès des investisseurs institutionnels, ce qui rendra les placements privés plus difficiles, selon les banquiers.

Les entreprises indiennes ont levé 127,1 milliards de roupies et 175,3 milliards de roupies par le biais d'émissions publiques en 2020 et 2021 respectivement, selon les données de la SEBI.

La collecte de fonds par le biais de placements privés s'est élevée à 8 000 milliards de roupies et 6 100 milliards de roupies respectivement.

Malgré les coûts plus élevés des émissions publiques, la diversification des fonds et le renforcement de la marque des sociétés non bancaires et de micro-finance devraient susciter l'intérêt des émetteurs, selon les banquiers.

LES TAUX RESTERONT ATTRACTIFS

Les marchés obligataires ont été très volatils en 2022, en raison de la combinaison de la guerre en Ukraine, du resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine, de l'inflation élevée et des hausses de taux de la RBI.

L'année à venir, cependant, devrait être moins erratique, les rendements restant élevés, ce qui est positif pour les investisseurs particuliers.

Adani Enterprises et Indore Municipal Corporation sont prêtes à faire leur toute première offre publique d'obligations.

D'autres sociétés financières non bancaires comme L&T Finance Holdings, Indiabulls Housing Finance et Muthoot Finance, entre autres, s'alignent pour exploiter le marché en janvier-mars, selon les banquiers d'affaires.

Plusieurs sociétés financières non bancaires et sociétés de micro-finance préfèrent également les investissements de détail, ce qui les aide à attirer des fonds des institutions de financement du développement et des investisseurs mondiaux.

"Nous nous attendons à une émission supplémentaire avant la fin de l'année financière en cours", a déclaré Oommen Mammen, directeur financier chez Muthoot Finance.

"Il est certain que davantage d'entreprises s'aventureront dans l'émission publique d'obligations au cours de l'année prochaine."

On s'attend largement à ce que la RBI mette en pause son cycle actuel de resserrement des taux après une nouvelle augmentation de 25 points de base en février, et les marchés en ont largement tenu compte.

"Je pense que les émissions publiques augmentent parce que la réévaluation des dépôts fixes bancaires a été très progressive, alors que les émissions publiques s'alignent sur les réalités du marché beaucoup plus rapidement", a déclaré Sudhir Agrawal, vice-président exécutif et gestionnaire de fonds à revenu fixe chez UTI Mutual Fund.

(1 $ = 82,8300 roupies indiennes)