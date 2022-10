Les fonds levés par les entreprises indiennes via les ventes d'obligations publiques vont doubler au second semestre - analystes

"Il y a un grand nombre de sociétés qui attendent d'utiliser la voie de l'émission publique et nous pourrions les voir lever environ 60 milliards de roupies indiennes (724,5 millions de dollars) au cours des quatre à cinq prochains mois", a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable du groupe Investment Grade chez JM Financial.

Les sociétés indiennes ont levé environ 33 milliards de roupies entre avril et septembre, montant qui, selon les banquiers d'affaires, devrait plus que doubler en octobre-mars pour porter le total des émissions à plus de 100 milliards de roupies pour l'exercice.

"Avec le resserrement de la situation systémique des liquidités, certaines entreprises ne sont pas en mesure d'obtenir un plus grand quantum par le biais de placements privés, mais obtiennent un financement facile par la voie de l'émission publique", a déclaré Manglunia.

Adani Enterprises Ltd est prête à faire sa toute première offre publique d'obligations, visant à lever 10 milliards de roupies, tandis que d'autres sociétés financières non bancaires comme L&T Finance Holdings Ltd et Indiabulls Housing Finance Ltd devraient également proposer des émissions d'obligations au cours des deux prochains mois.

Le récent succès de l'émission de National Highways Infra Trust (NHIT), malgré sa durée plus longue et sa structure relativement complexe, a renforcé les attentes d'une demande similaire de la part des investisseurs particuliers.

NHIT a reçu des offres d'une valeur d'environ 49 milliards de roupies le jour de l'ouverture, soit plus du triple de son objectif de lever 15 milliards de roupies.

"Les lots de petite taille rendent également ces instruments attrayants, car cela permet de fournir une liquidité décente", a déclaré Venkatakrishnan Srinivasan, fondateur et associé directeur de la société de conseil en dette Rockfort Fincap.

De plus, les taux des dépôts fixes n'ont pas augmenté aussi fortement que les rendements obligataires, ce qui les rend moins attrayants pour les investisseurs particuliers, estiment les acteurs du marché.

"Malgré la hausse de 190 points de base des taux par la banque centrale, les banques doivent encore augmenter substantiellement leurs taux de dépôt fixe pour attirer les investisseurs. Par conséquent, ces propositions de dettes sont lucratives pour les investisseurs", a déclaré Srinivasan.

Les obligations de NHIT, notées AAA, par exemple, proposeront un rendement de 8,05 % aux investisseurs, tandis que State Bank of India offre un maximum de 5,85 % sur ses dépôts.

(1 $ = 82,8220 roupies indiennes)