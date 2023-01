Les investisseurs du Golfe font une offre pour le FPO de 2,5 milliards de dollars de l'entreprise indienne Adani Enterprises - Bloomberg News

Mubadala Investment Co PJSC et BNP Paribas SA ont également fait des offres pour des actions, selon le rapport, ajoutant que le livre d'ancrage était sursouscrit environ deux fois.

La semaine dernière, Adani Enterprises a fixé le prix plancher du plus grand OPF d'Inde à 3 112 roupies par action, avec un prix plafond de 3 276 roupies par action. Alors que les enchères pour les investisseurs principaux ont commencé mercredi, les enchères pour les investisseurs particuliers commenceront à partir de vendredi, l'offre se terminant pour les deux groupes d'investisseurs le 31 janvier.

Entre-temps, une note de Hindenburg Research publiée mercredi a accusé le groupe Adani de faire un usage abusif et intensif d'entités établies dans des paradis fiscaux offshore et a exprimé des inquiétudes quant aux niveaux d'endettement élevés. La maison de courtage, un vendeur à découvert américain bien connu, a déclaré détenir des positions courtes dans le conglomérat.

Les actions des sociétés du groupe Adani ont chuté de 3 à 7 % à la suite de cette note.

Le rapport de Bloomberg a également souligné qu'IHC a fait une offre pour environ 200 millions de dollars d'actions dans la FPO, tandis que les autres investisseurs principaux ont placé des offres dans la fourchette de 25 à 50 millions de dollars. Life Insurance Corporation of India et SBI Life Insurance Co font partie des institutions nationales qui ont fait une offre pour des actions, ajoute le rapport.

Les porte-parole d'Adani Enterprises, de LIC et de SBI Life n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Adani a déclaré qu'elle utiliserait 108,69 milliards de roupies du FPO pour financer des projets d'hydrogène vert, des installations aéroportuaires et des voies rapides entièrement nouvelles.

(1 $ = 81,6300 roupies indiennes)