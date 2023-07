Le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe arrive à New Delhi jeudi pour une visite de deux jours dans l'espoir de renforcer les liens économiques entre les deux pays d'Asie du Sud.

Des projets d'importance stratégique dans les domaines de l'énergie, de l'électricité et des ports seront discutés lors de sa rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi vendredi, ont déclaré des responsables des deux pays.

Lors de son premier voyage en Inde depuis qu'il a pris ses fonctions de président il y a un an, après que son prédécesseur a été contraint de démissionner à la suite de vastes manifestations, M. Wickremesinghe informera également New Delhi des progrès accomplis pour stabiliser l'économie de l'île, touchée par la crise. Le soutien de l'Inde a été déterminant pour le Sri Lanka l'année dernière, après que le pays a failli manquer de dollars et s'est enfoncé dans une crise financière qui l'a empêché de financer des importations essentielles telles que le carburant et les médicaments. L'Inde a fourni une aide rapide d'environ 4 milliards de dollars entre janvier et juillet 2022, notamment sous la forme de lignes de crédit, d'un accord d'échange de devises et de paiements différés des importations, et a envoyé un navire de guerre transportant des médicaments essentiels pour les 22 millions d'habitants de l'île.

Alors que New Delhi a toujours entretenu des liens étroits avec son voisin du sud, la petite nation insulaire est devenue un terrain de joute entre l'Inde et la Chine en raison de sa position stratégique dans l'océan Indien.

Un fonctionnaire indien, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux journalistes, a déclaré qu'un accord portant sur des projets de développement dans la ville côtière de Trincomalee, au nord-est du pays, serait annoncé au cours de la visite, de même qu'un autre accord portant sur des projets d'énergie renouvelable.

En octobre, M. Wickremesinghe a dévoilé un plan d'action pour Trincomalee comprenant une proposition de collaboration avec l'Inde pour développer un port stratégique, une nouvelle zone industrielle et un centre énergétique, selon les informations publiées par son bureau.

En outre, les deux pays produiront une déclaration commune pour soutenir le secteur laitier sri-lankais.

L'amélioration de la connectivité entre les deux pays occupera également une place importante lors des entretiens bilatéraux, ont indiqué des responsables des deux parties.

Les deux parties ont eu des discussions préliminaires concernant un câble sous-marin qui relierait leurs réseaux électriques et un oléoduc reliant le sud de l'Inde continentale au nord du Sri Lanka - des projets qui pourraient coûter ensemble au moins 4 milliards de dollars, selon des responsables des deux parties.

Colombo se concentrera sur la connectivité du réseau électrique avec l'Inde, le développement des ports et les projets d'énergie renouvelable, principalement dans la partie nord de l'île, a déclaré à la presse le ministre des affaires étrangères, Ali Sabry.

Les progrès en matière de restructuration de la dette seront également discutés, a déclaré mardi Bandula Gunawardena, porte-parole du cabinet et ministre des transports du Sri Lanka, car l'Inde est un créancier important de l'île, avec une dette de 1,9 milliard de dollars.

Le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette extérieure en mai dernier et l'Inde fait partie d'une plateforme commune établie avec le Japon et d'autres membres du Club de Paris pour aider l'île à restructurer sa dette.

Dans le secteur de l'énergie, l'entreprise publique indienne NTPC travaille sur une centrale solaire de 100 mégawatts dans le district de Trincomalee.

En février, le gouvernement sri-lankais a également approuvé la construction de deux centrales éoliennes sur la côte nord-ouest du pays par l'entreprise indienne Adani Green Energy Ltd, pour un investissement total de 442 millions de dollars.