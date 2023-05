L'Inde pourrait réduire les taxes à l'importation sur les panneaux solaires pour combler le déficit national

L'Inde pourrait réduire de moitié ses taxes à l'importation sur les panneaux solaires et cherche à obtenir une réduction des taxes sur les biens et services pour ces dispositifs afin de combler un déficit de la production locale dans un contexte de demande croissante d'énergie renouvelable, ont déclaré trois sources gouvernementales.

Le ministère indien des énergies renouvelables s'est entretenu avec le ministère des finances afin d'approuver sa demande de réduction des taxes d'importation sur les panneaux solaires de 40 % à 20 %, ont déclaré les trois sources, qui ont refusé d'être identifiées car la décision n'a pas encore été finalisée.

En outre, les deux ministères pourraient recommander au Conseil indien de la taxe sur les biens et les services d'abaisser la taxe sur les biens et les services (TPS) sur les panneaux solaires à 5 %, au lieu des 12 % imposés en 2021, ont déclaré les sources.

L'Inde a imposé une taxe de 40 % sur les importations de panneaux solaires en avril 2022 et une taxe de 25 % sur les cellules solaires afin de décourager les importations chinoises, conformément au plan ambitieux du Premier ministre Narendra Modi visant à devenir plus autonome et à réduire les émissions en augmentant la production d'énergie renouvelable.

"Toutefois, la capacité nationale est insuffisante... des importations sont nécessaires pour combler le fossé", a déclaré l'une des sources.

Cette proposition intervient alors que Modi cherche à atteindre un objectif de 365 gigawatts (GW) de capacité solaire installée d'ici 2031-32, dans le cadre d'une campagne en faveur de l'énergie verte qui s'étend de la promotion des voitures électriques au carburant d'aviation durable.

Le ministère indien des finances n'a pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires. Un porte-parole du ministère des énergies renouvelables a déclaré qu'un commentaire serait fait dès que possible. (Reportage de Sarita Chaganti Singh et Nikunj Ohri ; rédaction d'Aditya Kalra et Christian Schmollinger)