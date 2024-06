Adani Green Energy Limited est une entreprise indienne spécialisée dans les énergies renouvelables. La société est présente dans 12 États de l'Inde et se concentre sur la production d'énergie renouvelable solaire, éolienne et hybride (solaire- éolienne). Elle opère à travers deux segments : la production d'énergie renouvelable et d'autres activités auxiliaires connexes et la vente d'équipements d'énergie solaire. Le segment de la vente d'équipements solaires comprend une entreprise associée, Mundra Solar Energy Limited. La société vend l'énergie renouvelable produite par ses projets dans le cadre d'une combinaison de contrats d'achat d'électricité à long terme et sur une base marchande, ainsi que d'autres activités auxiliaires. Elle développe également un parc solaire à Khavda, au Gujarat, sur 19 000 hectares et a sous-loué 6 129 hectares de terrain à ses filiales, y compris des filiales en aval et d'autres parties liées. Son portefeuille d'énergies renouvelables verrouillé s'élève à environ 21 953 mégawatts (MW) (10 934 MW opérationnels et 11 019 MW en cours d'exécution) et 500 MW supplémentaires de projets de stockage par pompage.

