Adani Green Energy Limited (AGEL) est une société holding basée en Inde. La société est engagée dans la production d'énergie renouvelable et d'autres activités auxiliaires. La société développe, construit, possède, exploite et entretient des projets d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie hybride et des parcs solaires à l'échelle du réseau. Elle dessert des marchés locaux, étatiques et nationaux avec environ 91 sites répartis dans les États de l'Inde. Les projets énergétiques de la société sont situés dans le Gujarat, le Punjab, le Rajasthan, le Maharashtra, le Karnataka, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh. Ses centrales éoliennes sont situées dans le Madhya Pradesh et le Gujarat. La société et ses filiales vendent l'électricité produite par ces projets dans le cadre de contrats d'achat d'électricité à long terme et sur une base marchande.

