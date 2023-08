Les actions indiennes ont progressé lundi, après un début terne, le rebond des valeurs informatiques et financières l'emportant sur la baisse de Reliance Industries suite aux faibles débuts de la spin-off Jio Financial.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,50 % à 19 407,05 à 13h49 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,51 % à 65 279,51.

Les valeurs informatiques ont augmenté de plus de 1,2 %, rebondissant après une chute de 1,47 % vendredi en raison des inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt américains.

"Un grand nombre de sociétés informatiques de moyenne capitalisation, qui avaient des valorisations élevées, ont subi des corrections massives au cours des 10 à 12 derniers mois, ce qui en fait des opportunités d'achat intéressantes aux niveaux actuels", a déclaré Aishvarya Dadheech, directeur des investissements chez Fident Asset Management.

Les valeurs financières ont augmenté de 0,60 % après une série de sept jours de baisse au cours desquels elles ont perdu environ 3 %. Bajaj Finance a gagné 2,4 %, s'apprêtant à connaître sa première hausse en six séances.

D'un autre côté, Jio Financial, une autre NBFC, a chuté de 5 % lors de ses débuts sur le marché, atteignant un circuit inférieur. Cela a conduit la société mère Reliance à baisser de 1 %, les deux actions figurant parmi les principaux perdants du Nifty.

Les actions du groupe Adani ont grimpé entre 1 % et 6 %. Adani Ports and Special Economic Zone était en hausse de 2,4 %, ajoutant à ses gains de vendredi après que GQG Partners ait augmenté sa participation dans la société.

Adani Enterprises a augmenté de plus de 2 % et a contribué à une hausse de 1 % des actions du secteur des métaux, malgré les inquiétudes concernant la reprise économique en Chine, le plus grand producteur et consommateur de métaux au monde.

La réduction des taux d'intérêt en Chine, moins importante que prévu, a ravivé les craintes de déflation et a pesé sur les marchés asiatiques dans leur ensemble.

"Tant que la Fed n'aura pas clarifié la situation, les marchés (indiens) resteront dans une fourchette, compte tenu de la faiblesse de la Chine", a ajouté M. Dadheech. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng et Sonia Cheema)